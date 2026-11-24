Bauer fordert strengere staatliche Kontrolle

Kein Wunder also, dass die Wogen hochgingen, als ausgerechnet der Vorarlberger Fachinspektor für den islamischen Unterricht zum neuen Generalsekretär von Milli Görüş gewählt worden ist. Als Fachinspektor ist Taşdöğen für die Aufsicht über den islamischen Religionsunterricht im Ländle zuständig. Bestellt wurde er von der Islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich (IGGÖ), bezahlt wird seine Tätigkeit aus öffentlichen Mitteln. Es stellten sich brisante Fragen: Wie lässt sich seine neue Führungsposition bei Milli Görüş mit seiner Kontrollfunktion im österreichischen Schulwesen vereinbaren? Und vor allem: Lassen sich die Werte, die Millî Görüş vertritt, überhaupt mit jenen einer aufgeklärten westlichen Demokratie vereinbaren? Für Integrationsministerin Claudia Bauer (ÖVP) ist die Doppelfunktion jedenfalls untragbar, sie forderte in einer ersten Reaktion erneut eine strengere staatliche Kontrolle: „Wir dürfen in Klassenzimmer nicht auf einem Auge blind sein. Gerade beim islamischen Religionsunterricht müssen wir genau hinschauen, wer an unseren Schulen unterrichtet und auch welche Inhalte dort vermittelt werden“.