Am 8. November ist Abdi Taşdöğen, Fachinspektor für den islamischen Religionsunterricht in Vorarlberg, im deutschen Hagen zum Generalsekretär der umstrittenen islamischen Gemeinschaft Milli Görüş (IGMG) gewählt worden. Die Personalie hat jede Menge Kritik ausgelöst. Nun hat Taşdöğen die Reißleine gezogen und ist als Fachinspektor zurückgetreten.
Millî Görüş ist nicht irgendein Folkloreverein: Ursprünglich gegründet wurde die Bewegung mit dem Ziel, die Türkei in einen islamischen Staat umzuwandeln – weshalb die Organisation bis zur Machtübernahme Recep Tayyip Erdoğans dort auch verboten war. Mittlerweile gehört Millî Görüş zu jenem eng verzweigten Netzwerk, mit jenem Erdoğan seinen Einfluss geltend macht, insbesondere in Europa. Auch wenn die Bewegung im Laufe der Jahre bestimmte Positionen – zumindest in öffentlichen Bekundungen – abgeschwächt hat, ist das deutsche Bundesamt für Verfassungsschutz ungebrochen der Überzeugung, dass Millî Görüş ein „antidemokratisches Staatsverständnis“ zeige und westliche Demokratien ablehne.
Bauer fordert strengere staatliche Kontrolle
Kein Wunder also, dass die Wogen hochgingen, als ausgerechnet der Vorarlberger Fachinspektor für den islamischen Unterricht zum neuen Generalsekretär von Milli Görüş gewählt worden ist. Als Fachinspektor ist Taşdöğen für die Aufsicht über den islamischen Religionsunterricht im Ländle zuständig. Bestellt wurde er von der Islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich (IGGÖ), bezahlt wird seine Tätigkeit aus öffentlichen Mitteln. Es stellten sich brisante Fragen: Wie lässt sich seine neue Führungsposition bei Milli Görüş mit seiner Kontrollfunktion im österreichischen Schulwesen vereinbaren? Und vor allem: Lassen sich die Werte, die Millî Görüş vertritt, überhaupt mit jenen einer aufgeklärten westlichen Demokratie vereinbaren? Für Integrationsministerin Claudia Bauer (ÖVP) ist die Doppelfunktion jedenfalls untragbar, sie forderte in einer ersten Reaktion erneut eine strengere staatliche Kontrolle: „Wir dürfen in Klassenzimmer nicht auf einem Auge blind sein. Gerade beim islamischen Religionsunterricht müssen wir genau hinschauen, wer an unseren Schulen unterrichtet und auch welche Inhalte dort vermittelt werden“.
Gerade beim islamischen Religionsunterricht müssen wir genau hinschauen, wer an unseren Schulen unterrichtet und auch welche Inhalte dort vermittelt werden.
Integrationsministerin Claudia Bauer (ÖVP)
Taşdöğen zieht die Reißleine, Debatte geht weiter
Erst stärkte die IGGÖ ihrem Fachinspektor noch den Rücken, doch nun zog Taşdöğen selbst die Reißleine: Am Montag informierte er die IGGÖ, dass er seine Funktion als Fachinspektor niederlegen werde. „Damit hat er zum Ausdruck gebracht, dass er die Verantwortung in beiden Funktionen ernst nimmt“, erklärt die Glaubensgemeinschaft dazu.
Beendet ist die Debatte damit allerdings nicht. So ortet etwa die Vorarlberger FPÖ-Bildungssprecherin Andrea Kerbleder weiterhin dringenden Aufklärungsbedarf: „Der Rücktritt des Fachinspektors allein beantwortet nicht die Frage, ob die bestehenden Kontrollmechanismen ausreichend sind. Wenn Religionsunterricht an öffentlichen Schulen stattfindet und mit öffentlichen Mitteln finanziert wird, muss der Staat auch über entsprechende Kontroll- und Eingriffsmöglichkeiten verfügen.“
Der Rücktritt des Fachinspektors allein beantwortet nicht die Frage, ob die bestehenden Kontrollmechanismen ausreichend sind.
FPÖ-Bildungssprecherin Andrea Kerbleder
„Schulen kein Platz für Extremismus“
Kerbleder verweist darauf, dass die von Bauer geforderte religionsunabhängige staatliche Fachaufsicht bereits im Bundesregierungsprogramm verankert ist – entscheidend sei nun, diese rasch und wirksam umzusetzen, denn: „Die Religionsfreiheit ist ein hohes Gut, darf aber niemals dazu führen, dass unsere Gesetze und demokratischen Grundwerte unterlaufen werden. Politischer Islam, Extremismus und religiös motivierte Indoktrinierung dürfen an unseren Schulen keinen Platz haben.“
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