Der türkische COP31-Präsident Murat Kurum nahm zur Kenntnis, dass keine Einigung erzielt wurde: „Es ist offensichtlich, dass es in diesem Saal Parteien gibt, die diesen Text ablehnen. Wir erkennen an, dass es keinen Konsens über dieses Dokument gibt. Daher wurden diese Beschlüsse nicht angenommen“, sagte Kurum. Zum letzten größeren Scheitern einer UNO-Klimaverhandlung kam es 2009 in Kopenhagen, als es den Ländern nicht gelang, das Kopenhagener Abkommen im Konsens zu verabschieden, was damals einen Rückschlag für die multilaterale Klimadiplomatie bedeutete.