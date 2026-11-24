Es mag zunächst wie der Beginn einer Liebesgeschichte klingen, doch der Schein trügt. Mit seiner zauberhaften Stimme soll ein Straßenmusiker einem Mädchen vergangenen Sommer in Wien den Kopf verdreht haben. Der junge Fan möchte ihn kennenlernen, die beiden verlieben sich. Der Haken? Das Mädchen ist gerade einmal 13 Jahre alt, der junge Mann 28. Der Vorwurf: schwerer sexueller Missbrauch einer Unmündigen.
Der Fall, der am Dienstag im Wiener Landesgericht verhandelt wird, ereignete sich bereits im vergangenen Jahr. Es war ein heißer Sommertag auf der Mariahilfer Straße. Von Weitem ist die außergewöhnlich schöne Stimme eines Straßenmusikers zu hören. Ein junges Mädchen wird auf ihn aufmerksam. „Weil er so eine schöne Stimme hatte, wollte sie seinen Instagramnamen“, schildert die Staatsanwältin. Diesen verschafft sie sich auch. Das Mädchen nimmt Kontakt mit dem Sänger auf, besucht ihn bei seinen Auftritten. Aus den Begegnungen entwickelt sich eine Freundschaft. Sogar die Eltern der 13-Jährigen lernte der heute 28-Jährige kennen.
„Habe öfter gesagt, dass es falsch ist“
Doch irgendwann wird aus Freundschaft mehr. Es kommt mehrfach zu sexuellen Handlungen. „Ich bereue es“, erklärt der Angeklagte vor dem Schöffensenat. Ob ihm bewusst gewesen sei, dass er sich damit strafbar mache? „Ich habe öfter gesagt, dass es falsch ist und sie zu jung sei“, gibt der 28-Jährige zu verstehen.
Er und die Mutter des Mädchens hätten anschließend sogar gemeinsam die Trennung „eingeleitet“, berichtet er. Man habe es der Schülerin so einfach wie möglich machen wollen. „Waren Sie auch in sie verliebt?“, möchte die vorsitzende Richterin wissen. „Ob ich verliebt war?“, wiederholt der Mann. „Das ist eine sehr gute Frage“, entgegnet er schließlich, bevor er zugibt: „Ja.“
Nachbar schlug letztlich Alarm
Während offenbar niemand im näheren Umfeld das strafrechtlich relevante Ausmaß der Beziehung erkannte, zog schließlich ein Nachbar des Angeklagten die Reißleine. Anfang September beobachtete er die beiden gemeinsam. Weil das Mädchen auf ihn viel zu jung und der Mann viel zu alt wirkte, schlug er Alarm. Die Ermittlungen wurden eingeleitet.
Es ist die Verantwortung als Erwachsener, Nein zu sagen. Kinder sind zu schützen.
Die Staatsanwältin vor Gericht
„Es ist die Verantwortung als Erwachsener, Nein zu sagen“, betont die Staatsanwältin im Laufe des Verfahrens mehrfach. „Kinder sind zu schützen.“
Zum Schluss verweist der Verteidiger noch auf das reumütige Geständnis seines Mandanten. Das Urteil: zwei Jahre bedingte Haft. Zudem muss der Angeklagte der 13-Jährigen 1000 Euro Schmerzensgeld zahlen.
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