Der Fall, der am Dienstag im Wiener Landesgericht verhandelt wird, ereignete sich bereits im vergangenen Jahr. Es war ein heißer Sommertag auf der Mariahilfer Straße. Von Weitem ist die außergewöhnlich schöne Stimme eines Straßenmusikers zu hören. Ein junges Mädchen wird auf ihn aufmerksam. „Weil er so eine schöne Stimme hatte, wollte sie seinen Instagramnamen“, schildert die Staatsanwältin. Diesen verschafft sie sich auch. Das Mädchen nimmt Kontakt mit dem Sänger auf, besucht ihn bei seinen Auftritten. Aus den Begegnungen entwickelt sich eine Freundschaft. Sogar die Eltern der 13-Jährigen lernte der heute 28-Jährige kennen.