Belarus brachte die Migrantinnen und Migranten in den Jahren 2021 und 2022 gezielt an die Grenze, um die EU unter Druck zu setzen. Davon waren Polen, Lettland und Litauen betroffen, die die Menschen wieder zurückwiesen. Die Rückführung nach Belarus verletze nicht automatisch die Rechte der Migrantinnen und Migranten, sagte der Präsident des Gerichtshofs, Mattias Guyomar. Die Pflicht zur Bewertung des Asylverfahrens sei in solch einer Situation „nicht sachdienlich“. Behörden müssten grundsätzlich aber zwei Gruppen erkennen: Menschen mit offensichtlicher Schutzbedürftigkeit und Menschen, die konkret und glaubhaft eine unmittelbare Gefahr für Leben oder schwere Misshandlung belegen können.