Staaten dürfen Migrantinnen und Migranten, die von anderen Ländern instrumentalisiert werden, aber nicht besonders schutzbedürftig sind, an den Grenzen zurückweisen. Das hat jetzt der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) entschieden. Es ging um drei Klagen von verschiedenen Gruppen.
Migrantinnen und Migranten aus Afghanistan, Kuba und dem Irak äußerten den Vorwurf, gewaltsam am Grenzübertritt in die EU gehindert worden zu sein, ohne dass ihre Asylanträge geprüft wurden. Zudem bemängelten sie teils schlechte sanitäre und humanitäre Bedingungen in Lagern in der Grenzzone, teils ihre Inhaftierung. Das sogenannte Non-Refoulement-Gebot verbietet Staaten, Menschen dorthin zurückzuweisen, wo ihnen Menschenrechtsverletzungen drohen.
Belarus brachte die Migrantinnen und Migranten in den Jahren 2021 und 2022 gezielt an die Grenze, um die EU unter Druck zu setzen. Davon waren Polen, Lettland und Litauen betroffen, die die Menschen wieder zurückwiesen. Die Rückführung nach Belarus verletze nicht automatisch die Rechte der Migrantinnen und Migranten, sagte der Präsident des Gerichtshofs, Mattias Guyomar. Die Pflicht zur Bewertung des Asylverfahrens sei in solch einer Situation „nicht sachdienlich“. Behörden müssten grundsätzlich aber zwei Gruppen erkennen: Menschen mit offensichtlicher Schutzbedürftigkeit und Menschen, die konkret und glaubhaft eine unmittelbare Gefahr für Leben oder schwere Misshandlung belegen können.
Einzelne Personen bekommen Entschädigung
Die Große Kammer des EGMR schränkte Prüfpflichten von Staaten ein und begründete mit einer „neuen Realität“ durch Instrumentalisierung von Migration. Allerdings seien ein Kläger im Fall Polen und eine Gruppe von Kindern und ihren Angehörigen im Fall Lettland schutzbedürftig gewesen. Zudem wurde die rund sechsmonatige Inhaftierung der Betroffenen gerügt. Polen, Lettland und Litauen müssen einzelnen Klägerinnen und Klägern nun Entschädigungen zahlen. Die Urteile sind endgültig.
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