Es ist immer ein schönes Ereignis, wenn Wildtiere in freier Natur gesichtet werden. Unsere „Krone“-Redakteurin konnte ein frei laufendes Reh mit der Kamera festhalten. Doch plötzlich passiert dem Tier ein „Hoppala“.
„Oft sind Rehe übermotiviert und lustig drauf. Da kann es schon mal passieren, dass sie einen Abstand falsch einschätzen und es zum Sturz kommt“, schmunzelt Sprecherin der Kärntner Jägerschaft Gloria Horn-Karnel über das tollpatschige Reh auf dem Video. Normalerweise sind Rehe jedoch trittsicher. Da ist „so ein Verhalten nicht zu unterschätzen“, weiß Wildtierbiologe Gerald Muralt.
Rehe sind oft lustig drauf und übermotiviert. Da kann so ein „Hoppala“ schon einmal passieren.
Sprecherin der Kärntner Jägerschaft Gloria Horn-Karnel
„Wenn das Tier weitere Auffälligkeiten aufweist, zum Beispiel bei den Läufen, oder wenn es torkelt, kann es sein, dass es krank ist“, so Muralt. Doch in diesem Fall war das Reh einfach nur übermotiviert. „Es dürfte sich beim Sturz auch nichts getan haben – man sieht ja wie es weiterläuft“, hofft der Biologe.
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