„Wenn das Tier weitere Auffälligkeiten aufweist, zum Beispiel bei den Läufen, oder wenn es torkelt, kann es sein, dass es krank ist“, so Muralt. Doch in diesem Fall war das Reh einfach nur übermotiviert. „Es dürfte sich beim Sturz auch nichts getan haben – man sieht ja wie es weiterläuft“, hofft der Biologe.