Schwein gehabt! Nach dem knappen 5:4-Sieg n. P. der Rotjacken gegen Budapest hat KAC-Zeugwart Thommy Weratschnig seine Wettschuld beglichen. Herburger blickt mit gemischten Gefühlen auf das Wochenende zurück. Und: Das steckt hinter Mursaks „Degradierung“ in die vierte Linie.