Das neue Glücksspielgesetz nimmt am Dienstag im Finanzausschuss die nächste Hürde. Nach Ablauf der Notifizierungsfrist in Brüssel am 7. Dezember könnte die Reform noch heuer im Nationalrat beschlossen werden. Einwände aus Brüssel wurden teilweise berücksichtigt.
Die Parteien seien bereits über einen entsprechenden Abänderungsantrag informiert worden, teilten die Abgeordneten Andreas Ottenschläger von der ÖVP, Jan Krainer von der SPÖ und Christoph Pramhofer von den NEOS vor der Ausschusssitzung mit.
Das neue Glücksspielgesetz sieht nicht nur die Neuausschreibung der Lotterie- und Casino-Konzessionen, sondern auch eigene Konzessionen für Onlinespiele vor. Es handle sich um die größte Reform des Glücksspiels seit Jahrzehnten, merkte Krainer an.
Lotterie-Lizenz verlängert
Die Konzession für die Lotterien wäre am 1. Oktober nächsten Jahres abgelaufen. Die Lizenz wurde bis Ende des Jahres 2028 verlängert. Fachtrafiken sollen eine Mindestprovision für den Lottovertrieb erhalten. Bei Anspruchsberechtigten soll diese 7,5 Prozent betragen, so ein Punkt des Abänderungsantrags.
Anträge ab Jahresbeginn 2027
Mit der Liberalisierung des Online-Glücksspielmarktes reagiere man auf internationale Anbieter, die hierzulande ohne Konzession um Kunden buhlen. Die Online-Konzessionen sollen bereits mit Beginn nächsten Jahres beantragt werden können und ab 1. Oktober 2027 gelten.
„Rund 71 Prozent des Online-Glücksspielmarktes sind illegal“, führte Pramhofer an, auch wenn die Casinos Austria bei ihrer Tochter, den Lotterien, von einem höheren Marktanteil ausgehen. Das Ziel sei, die Kanalisierungsrate – also den Anteil lizenzierter Anbieter – in den kommenden Jahren deutlich zu steigern, so Ottenschläger.
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