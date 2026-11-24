„Rund 71 Prozent des Online-Glücksspielmarktes sind illegal“, führte Pramhofer an, auch wenn die Casinos Austria bei ihrer Tochter, den Lotterien, von einem höheren Marktanteil ausgehen. Das Ziel sei, die Kanalisierungsrate – also den Anteil lizenzierter Anbieter – in den kommenden Jahren deutlich zu steigern, so Ottenschläger.