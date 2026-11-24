Tapfere Seniorin schlug Räuber zweimal in die Flucht

Während der Rumäne die rüstige Frau festhielt, rannte die Rumänin in die Wohnräume auf der Suche nach Wertsachen. Doch die 97-Jährige reagierte klug und drückte den Knopf auf ihrem Notfallarmband – eigentlich gedacht für medizinische Notfälle. Deshalb ergriffen die Täter die Flucht. Nur zwei Tage später klingelten sie wieder bei der 97-Jährigen. Sie öffnete. Diesmal packte ein Räuber die Hände der Frau, damit sie nicht mehr den Knopf drücken konnte. Erneut reagierte die Seniorin goldrichtig: Sie begann lauthals um Hilfe zu schreien und wehrte sich mit ihren Füßen. Was die Räuber wieder in die Flucht schlug.