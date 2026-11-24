Ein rumänisches Ehepaar wollte ausgerechnet eine wehrlose und 97 Jahre alte Salzburgerin überfallen – und das zweimal binnen zweier Tage. Beide Male flüchteten sie ohne Beute: einerseits wegen eines Notfallarmbandes, andererseits wegen der Schreie des Opfers. Beim Prozess am Dienstag in Salzburg setzte es Haftstrafen.
Die miteinander verheirateten Angeklagten (44, 49) sprechen Ungarisch, haben einen rumänischen Pass und sind beide schon in Deutschland und ihrem Heimatland mehrfach vorbestraft. Schreiben oder Lesen können sie nicht, aber das Gefängnis kennen sie: aufgrund von Taten, die dem aktuellen Vorwurf der Staatsanwaltschaft durchaus ähneln. „Aufgrund ihrer tristen finanziellen Lage sind sie nach Österreich gekommen und haben hier bei diversen Wohnungstüren geklingelt“, führte die Staatsanwältin beim Prozess am Dienstag im Landesgericht aus. So auch am 9. Juni beim Haus einer 97 Jahre alten Stadt-Salzburgerin: Sie hatte eigentlich die Haushaltshilfe erwartet und deshalb die Türe geöffnet.
Tapfere Seniorin schlug Räuber zweimal in die Flucht
Während der Rumäne die rüstige Frau festhielt, rannte die Rumänin in die Wohnräume auf der Suche nach Wertsachen. Doch die 97-Jährige reagierte klug und drückte den Knopf auf ihrem Notfallarmband – eigentlich gedacht für medizinische Notfälle. Deshalb ergriffen die Täter die Flucht. Nur zwei Tage später klingelten sie wieder bei der 97-Jährigen. Sie öffnete. Diesmal packte ein Räuber die Hände der Frau, damit sie nicht mehr den Knopf drücken konnte. Erneut reagierte die Seniorin goldrichtig: Sie begann lauthals um Hilfe zu schreien und wehrte sich mit ihren Füßen. Was die Räuber wieder in die Flucht schlug.
Angeklagte bestritten Vorwurf
„Nicht schuldig“ erklärten sich die Eheleute. Sie wollen es nicht gewesen sein. Einer der Verteidiger betonte: „Das Opfer war sich bei der Identifizierung nicht zu 100 Prozent sicher.“ Zudem gab es sonst keine Beweise – auch ein DNA-Gutachten brachte keinen Treffer. Doch: Die angeklagte Frau geriet in Erklärungsbedarf, da sie im Polizei-Verhör ihren Sohn belastete, was sie beim Prozess aber nicht getan haben will. Sie bestätigte dabei, dass sie zumindest am 9. Juni beim Haus der 97-Jährigen waren.
„Sie waren sehr tapfer“, betonte die Richterin, als die Seniorin als Zeugin aussagte und die Vorfälle im Rollstuhl sitzend und mit einem Hörgerät als Unterstützung erzählte. Dabei identifizierte sie die Angeklagten, wobei sie sich beim Mann sicherer war. Genug für eine Verurteilung, wie der Schöffensenat entschied: Es setzte acht und sieben Jahre Haft für die beiden Rumänen. Die Verteidiger meldeten Rechtsmittel an, die Urteile sind daher nicht rechtskräftig.
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