Zwischen Mars und Jupiter

Die offizielle Bekanntgabe erfolgte im neuen Bulletin der zuständigen Arbeitsgruppe der IAU. Fiedler ist der Vorsitzende des Astroclubs und hatte den Asteroiden nach Angaben des Vereins am 13. Oktober 2007 an der Volkssternwarte Adolph Diesterweg in Radebeul aufgespürt. Der Asteroid bewege sich im äußeren Bereich des Hauptgürtels zwischen Mars und Jupiter und gehöre zur sogenannten Hilda-Gruppe.