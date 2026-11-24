Ein im deutschen Bundesland Sachsen entdeckter Asteroid trägt jetzt den Namen des im Oktober verstorbenen Schauspielers Sir Patrick Stewart.
Auf Vorschlag des Entdeckers Martin Fiedler habe die Internationale Astronomische Union (IAU) den Himmelskörper mit der Katalognummer 645530 dauerhaft auf den Namen (645530) Patrickstewart getauft, teilte der Astroclub Radebeul am Dienstag mit.
Zwischen Mars und Jupiter
Die offizielle Bekanntgabe erfolgte im neuen Bulletin der zuständigen Arbeitsgruppe der IAU. Fiedler ist der Vorsitzende des Astroclubs und hatte den Asteroiden nach Angaben des Vereins am 13. Oktober 2007 an der Volkssternwarte Adolph Diesterweg in Radebeul aufgespürt. Der Asteroid bewege sich im äußeren Bereich des Hauptgürtels zwischen Mars und Jupiter und gehöre zur sogenannten Hilda-Gruppe.
„Ein bleibendes Denkmal am Sternenhimmel“
„Patrick Stewart hat mit seiner Verkörperung von Captain Picard unzählige Menschen – darunter auch viele heutige Astronominnen und Astronomen – überhaupt erst für die unendlichen Weiten des Universums begeistert“, erklärte Fiedler laut Mitteilung. „Nach seinem Tod war es mir ein persönliches Anliegen, ihm auf diese Weise ein bleibendes Denkmal am Sternenhimmel zu setzen.“
Hollywood-Star Sir Patrick Stewart war Ende Oktober im Alter von 86 Jahren in seinem Zuhause im kalifornischen Los Angeles gestorben. Der Brite wurde als Captain Jean-Luc Picard des Raumschiffs Enterprise weltbekannt. Wenige Tage zuvor war bereits US-Schauspieler Walter Koenig gestorben – er spielte in der originalen „Star Trek“-Serie mit.
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