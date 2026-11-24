Die Mannschaft von Trainer Milan Vukovic ging durch Lukas Bozsoki (3.) und Krapf (5.) schnell 2:0 in Führung, nach dem Anschlusstreffer (17.) stellte Krapf wieder den Zwei-Tore-Vorsprung her (20.). Im Finish sorgten Krapf mit seinem dritten Treffer (74.) und Alan Wimmer (79.) für die Entscheidung, Luca Miksch (91.) setzte den Schlusspunkt. Zum Abschluss der Ligaphase geht es am 9. Dezember zu Hause gegen Fenerbahce Istanbul.