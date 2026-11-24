Vor dem Heimspiel in der Europa League gegen Ararat-Armenia am Donnerstag gibt es Neuigkeiten aus dem Lazarett des FC Red Bull Salzburg. Ein Stammspieler musste einen Rückschlag hinnehmen. Dafür wäre Nikolas Veratschnig wieder einsatzbereit.
Ausrutscher verboten! Das gilt für den FC Red Bull Salzburg im Heimspiel in der Europa League am Donnerstag (18.45, live auf ServusTV) gegen Ararat Armenia. Nach den Niederlagen gegen die AC Milan (0:4) und RSC Anderlecht (0:2) sowie dem Unentschieden gegen Celje (2:2) wollen die Bullen unbedingt zurück auf die Siegerstraße. „Entscheidend wird sein, dass wir als Mannschaft auftreten und uns mehr Chancen als zuletzt erarbeiten“, sagt Linksverteidiger Frans Krätzig.
Linksverteidiger Schmid spürt sein Knie wieder
Der Deutsche wird gegen den armenischen Gegner wieder in der Startelf stehen. Dominik Schmid musste einen Rückschlag hinnehmen. Der Schweizer war nach seiner Knieverletzung langsam herangeführt worden und hatte in der vergangenen Woche wieder am Mannschaftstraining teilgenommen. Das Auswärtsspiel bei Austria Wien (0:1) verpasste er dann erkrankt. Jetzt spürt Schmid aber erneut sein Knie und fällt damit gegen die Armenier und wohl auch zumindest gegen den LASK am Sonntag aus. Laut Klubangaben stehen beim Routinier zudem noch weitere Untersuchungen an.
Bessere Nachrichten gibt es dafür von Schmids „Buddy“ Nikolas Veratschnig. Der etatmäßige Kapitän der Bullen ist wieder einsatzbereit. Seit September laborierte der Kärntner an einer Knieverletzung und arbeitete sich Schritt für Schritt zurück. Zu erwarten ist aber, dass Veratschnig nach seiner langen Pause, wenn überhaupt, nur kurz zum Einsatz kommt. Trainer Danny Röhl wird aller Voraussicht nach kein unnötiges Risiko beim 23-Jährigen eingehen.
Sechs Spieler können nicht mitwirken
Fraglich für die Partie sind noch Leandro Morgalla (Schulter) und Damir Redzic (Oberschenkel). Neben dem bereits angesprochenen Schmid fallen dafür fünf weitere Kicker aus: Abwehrchef Kevin Boma (Wade), Sota Kitano (Knöchel), John Mellberg (Oberschenkel), Justin Omoregie (Sprunggelenk) und Topstürmer Haris Tabakovic mit einem Meniskusriss.
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