Linksverteidiger Schmid spürt sein Knie wieder

Der Deutsche wird gegen den armenischen Gegner wieder in der Startelf stehen. Dominik Schmid musste einen Rückschlag hinnehmen. Der Schweizer war nach seiner Knieverletzung langsam herangeführt worden und hatte in der vergangenen Woche wieder am Mannschaftstraining teilgenommen. Das Auswärtsspiel bei Austria Wien (0:1) verpasste er dann erkrankt. Jetzt spürt Schmid aber erneut sein Knie und fällt damit gegen die Armenier und wohl auch zumindest gegen den LASK am Sonntag aus. Laut Klubangaben stehen beim Routinier zudem noch weitere Untersuchungen an.