Am Dienstag strahlt ein Supermond vom Himmel! Wo das Wetter mitspielt, können die Österreicher einen besonders hellen und besonders großen Vollmond bestaunen. Wer den Supermond verpasst, hat aber schon bald die nächste Chance, ihn zu sehen.
Bei einem Supermond kommen zwei Dinge zusammen: Erstens ist Vollmond und zweitens ist der Mond besonders nahe an der Erde. Dadurch schaut der Mond von der Erde aus größer aus als sonst – und er strahlt auch heller. Laut NASA kann der Supermond um fast ein Drittel heller scheinen als der dunkelste Mond des Jahres.
Der Mond wirkt am Dienstagabend zwar um bis zu 14 Prozent größer als wenn er an seinem von der Erde am entferntesten Punkt steht, allerdings ist der Größenunterschied mit freiem Auge fast nicht zu erkennen. Denn am Himmel fehlt uns der Vergleich zu einem „normalen“ Vollmond.
Die beste Zeit, um den Mond zu bestaunen, ist nach Sonnenuntergang, der ist gegen 16 Uhr. Der Mond geht eine halbe Stunde vorher auf. Im Westen und Südwesten Österreichs könnten in den Abendstunden schon Wolken eines Italientiefs den Blick auf den Mond versperren. Ganz voll ist der Mond um 15.53 Uhr.
Nächster Supermond zu Weihnachten
Wer den Supermond am Dienstag verpasst, hat bald schon die nächste Gelegenheit, einen zu bewundern. Der nächste Supermond wird nämlich schon in einem Monat, am 24. Dezember, erwartet. Im Jahr gibt es etwa drei bis vier Supermonde.
Was bei einem Supermond passiert
Der Mond umkreist die Erde nicht in einem perfekten Kreis, deswegen variiert, wie weit der Mond von uns entfernt ist. Der Punkt, an dem der Mond uns am nächsten ist, heißt Perigäum. Im Perigäum ist der Mond etwa 363.300 Kilometer von der Erde entfernt. Im Gegensatz dazu ist das Apogäum der Punkt, an dem der Mond am weitesten von uns entfernt ist, nämlich rund 405.500 Kilometer. Fallen das Perigäum und der Vollmond zusammen, ist das ein Supermond.
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