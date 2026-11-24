Was bei einem Supermond passiert

Der Mond umkreist die Erde nicht in einem perfekten Kreis, deswegen variiert, wie weit der Mond von uns entfernt ist. Der Punkt, an dem der Mond uns am nächsten ist, heißt Perigäum. Im Perigäum ist der Mond etwa 363.300 Kilometer von der Erde entfernt. Im Gegensatz dazu ist das Apogäum der Punkt, an dem der Mond am weitesten von uns entfernt ist, nämlich rund 405.500 Kilometer. Fallen das Perigäum und der Vollmond zusammen, ist das ein Supermond.