Petition soll Druck aufbauen

Hergovich verspricht den Niederösterreichern jedenfalls, weiter alles zu unternehmen, um die Schließungen rückgängig zu machen. Auch die Bevölkerung soll sich weiter einbringen. Die SPÖ verweist auf ihre Petition zum Erhalt der Notarztstandorte und ruft dazu auf, gemeinsam gegen die Schließungen aufzutreten. „Wer immer glauben mag, das Thema ist mit dem heutigen Tag erledigt, wird sich gründlich täuschen“, so der SPÖ-Landeschef.