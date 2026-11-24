Elf Notarztstützpunkte weniger, eine heftige politische Auseinandersetzung und jetzt eine klare Forderung: Nachdem ÖVP und FPÖ in der niederösterreichischen Landesregierung das Aus für elf Notarztstandorte besiegelt haben, will die SPÖ den Beschluss nicht so einfach hinnehmen. Landesparteichef Sven Hergovich fordert von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner ausdrücklich, die Entscheidung zurückzunehmen. Er spricht von einem „schwerwiegenden politischen Fehler“ und will auch die Bevölkerung mobilisieren.
„Ihr glaubt nicht, was gerade passiert ist“, beginnt Hergovich sein Facebook-Video unmittelbar nach der Sitzung der Landesregierung. ÖVP und FPÖ hätten gegen die Stimmen der SPÖ die Schließung der elf Standorte beschlossen. Dafür sei ein „Geschäftsordnungstrick“ angewendet worden: Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) habe ihm zufolge der SPÖ für die Dauer der Sitzung die Zuständigkeit für das Rettungswesen entzogen, um die Beschlüsse dennoch durchbringen zu können.
Landesrätin kurzerhand entmachtet
Tatsächlich hatte sich Mikl-Leitner bei ihrem Vorgehen auf Paragraf 16 der Geschäftsordnung der Landesregierung berufen. Dieser ermöglicht es der Landeshauptfrau, ein anderes Regierungsmitglied mit der Berichterstattung oder Vollziehung zu betrauen, wenn ein Regierungsmitglied seinen Verpflichtungen nicht nachkommt.
Weil Gesundheitslandesrätin Eva Prischl (SPÖ) die für die Reform notwendigen Verträge nicht eingebracht hatte, übertrug Mikl-Leitner diese Aufgabe kurzerhand an die Landesräte Anton Kasser (ÖVP) und Martin Antauer (FPÖ). Prischl selbst konnte krankheitsbedingt nicht an der Sitzung teilnehmen. Die Rochade gilt dem Vernehmen nach nur für diese eine Sitzung.
Die SPÖ sei nun nicht mehr für das politische Projekt der Schließungen verantwortlich, ÖVP und FPÖ müssten dieses selbst vertreten, argumentiert der Landesparteichef in einer Aussendung.
SPÖ sieht keinen geeigneten Ersatz
Hergovich hält das Vorgehen weiterhin für einen schweren Fehler. Doch nicht nur die Art und Weise des Beschlusses stößt ihm sauer auf. Die SPÖ zweifelt vor allem daran, dass die geplanten Begleitmaßnahmen einen ausreichenden Ersatz für die wegfallenden Notarztstützpunkte bieten. „Es gibt nach wie vor keinen geeigneten Ersatz“, betont der Landesparteichef.
„Nehmt diese falsche Entscheidung zurück!“, richtet sich Hergovich in seiner Aussendung direkt an Mikl-Leitner und Landbauer. Er fordert, die elf Stützpunkte wieder zu öffnen und gemeinsam mit der SPÖ, den Rettungsorganisationen und den betroffenen Gemeinden an einen Tisch zu kommen. Dabei soll jeder Standort einzeln daraufhin überprüft werden, welche Versorgung die Menschen vor Ort benötigen.
Mikl-Leitner spricht von „Hilferuf“
Die Landeshauptfrau hatte die rasche Beschlussfassung hingegen mit einem „eindringlichen Hilferuf“ von Rotem Kreuz und Samariterbund begründet. Die notwendigen Verträge hätten bereits seit September auf Prischls Schreibtisch gelegen. Auch die Rettungsorganisationen hatten auf eine rasche Einigung gedrängt.
„Das Wort des Landes hat zu halten. Und ich sage Ihnen, es hält“, erklärte Mikl-Leitner. Sie habe im Sinne von Rotem Kreuz und Samariterbund gehandelt. Laut Mikl-Leitner habe sie sich die zuständige Pischl nach der Nachricht über die Umsetzung sogar erleichtert gezeigt.
Ab April 2027 bleiben nur noch 21 Standorte
Konkret sollen mit 1. April 2027 die Notarztstützpunkte in Aspang, Groß-Enzersdorf, Groß Gerungs, Hainburg, Klosterneuburg, Pöggstall, Purkersdorf, Raabs, Retz, Waidhofen an der Ybbs und Ybbs geschlossen werden. Damit sinkt die Zahl der Standorte in Niederösterreich von bisher 32 auf künftig 21.
Die Reform ist Teil des Gesundheitsplans 2040+. Künftig sollen unter anderem 87 Standorte für Rettungstransportwagen des Typs C mit speziell ausgebildeten Notfallsanitätern entstehen. Ergänzend sind ein Telenotarzt-Dienst, mehr First Responder und ein Ausbau der Flugrettung vorgesehen.
Gutachten zeigt: Dauer, bis Hilfe kommt, verlängert sich deutlich
Wie stark sich die Versorgung dadurch tatsächlich verändert, ist politisch umstritten. Die Österreichische Gesellschaft für Notfall- und Katastrophenmedizin erwartet bei Umsetzung der Begleitmaßnahmen keine Verschlechterung. Voraussetzung sei allerdings, dass die neuen Rettungswagen zuverlässig mit ausreichend qualifiziertem Personal besetzt werden.
Ein von der SPÖ ins Treffen geführtes Gegengutachten des Notfallmediziners Matthias Fischer warnt hingegen vor längeren Eintreffzeiten. Diese könnten sich demnach im Durchschnitt von 12,4 auf 14,5 Minuten erhöhen.
Wirbel um Umgang mit älteren Patienten
Zusätzlichen Zündstoff sieht Hergovich in den Debatten der vergangenen Tage über die Gesundheitsversorgung. Der „Kurier“ hatte unter Berufung auf Teilnehmer der Landeshauptleutekonferenz berichtet, Mikl-Leitner habe angesichts steigender Spitalskosten die Behandlung älterer Menschen mit geringer Lebenserwartung zur Diskussion gestellt. Die Landeshauptfrau bestreitet diese Darstellung, der Kurier hält daran fest.
Hergovich betont, die Klarstellung der Landeshauptfrau ernst zu nehmen. Zugleich fordert er, dass sich ältere Menschen im Spital ebenso wie Bewohner ländlicher Gemeinden auf eine verlässliche medizinische Versorgung verlassen können. Die SPÖ sei gegen jede Altersbegrenzung bei Spitalsbehandlungen und gegen jede Verschlechterung der Notarztversorgung in einzelnen Regionen.
Petition soll Druck aufbauen
Hergovich verspricht den Niederösterreichern jedenfalls, weiter alles zu unternehmen, um die Schließungen rückgängig zu machen. Auch die Bevölkerung soll sich weiter einbringen. Die SPÖ verweist auf ihre Petition zum Erhalt der Notarztstandorte und ruft dazu auf, gemeinsam gegen die Schließungen aufzutreten. „Wer immer glauben mag, das Thema ist mit dem heutigen Tag erledigt, wird sich gründlich täuschen“, so der SPÖ-Landeschef.
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