Harte Methoden, um Mieter aus der Wohnung zu ekeln

Ritt schildert harte Methoden, mit denen Immo-Haie Altmieter aus günstigen Wohnungen drängen. „Man geht hin und sagt: ,Ich hätte Sie so gern weiter als Mieter, aber leider, ich muss das Haus sanieren.’ Man schüchtert die Leute ein und bietet ihnen 10.000 Euro als ,Umzugshilfe’.“ Außerdem treffen Firmen bei Sanierungen laut Ritt gerne einmal eine Gasleitung oder decken Häuser ab, obwohl Menschen darin wohnen. Manchmal treten falsche Anwälte auf und lassen Bewohner Kündigungen unterschreiben. Auch kaputte Haustüren oder neue, unliebsame Nachbarn setzen Altmieter unter Druck.