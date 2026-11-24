Österreich baute in den letzten 15 Jahren massenhaft Wohnungen, doch sie kosten oft zu viel. Die Arbeiterkammer fordert jetzt schärfere Regeln, damit Wohnen wieder leistbar bleibt.
Zahlen der Oesterreichischen Nationalbank zeigen: Es fehlt nicht an Wohnraum. Von 2011 bis 2024 errichtete die Baubranche bundesweit fast 580.000 neue Wohnungen. Die Zahl der Haushalte stieg indes nur um 440.000. Es gibt also einen Überhang von 133.000 Wohnungen (siehe Grafik unten). Bis zur Zinswende 2022 erlebte das Land also einen Bauboom, auch wenn nun manche Firmen vor einer Wohnungsnot warnen.
Spekulation und Baukosten trieben Preise in die Höhe
Das Problem: Statt leistbarer Wohnungen entstanden oft teure Anlageobjekte. „Immo-Spekulanten bauten zu viel und das Falsche, an der Leistbarkeit vorbei – in der Hoffnung, dass sich immer ein Investor findet, unabhängig davon, ob sich die Wohnungen jemand als Mieter noch leisten kann“, sagt AK-Experte Thomas Ritt. Hohe Grundstücks- und Baukosten trieben die Preise hoch. „Im 10. Wiener Bezirk gab es dann Eigentumswohnungen um 10.000 Euro pro Quadratmeter. 100 Quadratmeter um eine Million Euro!“, kritisiert Ritt.
Viele Anleger sahen Wohnungen als Spekulationsobjekte. Selbst bei Altbauten mit gesetzlichen Richtwerten stiegen die Preise stark. „Aus billigen unbefristeten Wohnungen werden teure gemacht“, warnt Ritt.
Harte Methoden, um Mieter aus der Wohnung zu ekeln
Ritt schildert harte Methoden, mit denen Immo-Haie Altmieter aus günstigen Wohnungen drängen. „Man geht hin und sagt: ,Ich hätte Sie so gern weiter als Mieter, aber leider, ich muss das Haus sanieren.’ Man schüchtert die Leute ein und bietet ihnen 10.000 Euro als ,Umzugshilfe’.“ Außerdem treffen Firmen bei Sanierungen laut Ritt gerne einmal eine Gasleitung oder decken Häuser ab, obwohl Menschen darin wohnen. Manchmal treten falsche Anwälte auf und lassen Bewohner Kündigungen unterschreiben. Auch kaputte Haustüren oder neue, unliebsame Nachbarn setzen Altmieter unter Druck.
Zudem trieb die Spekulation die Grundstückspreise hoch. Ritt: „Exorbitante Bodenpreise führen in Altbauwohnungen zu exorbitanten Lagezuschlägen, da diese an die Bodenpreise gekoppelt sind. So steigen die Mieten, auch wenn sich für die Mieter nichts geändert hat.“
Jetzt fordert die AK Gegenmaßnahmen: eine Abgabe auf leer stehende Wohnungen – allein in Wien stehen rund 20.000 Wohnungen leer. Außerdem verlangt Ritt Strafen gegen Mietwucher, gedeckelte Lage-Zuschläge, ein Ende von Befristungen bei großen Immobiliengesellschaften sowie öffentliche Grundstücke für den geförderten Wohnbau.
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