Zuerst versuchten Behörden und Linz AG den Ball flach zu halten. Es wurde zwar bekannt gegeben, dass eine Sachbeschädigung begangen und die Polizei hinzugezogen worden sei. Doch erst am Dienstag stellte sich dann heraus, dass der Staatsschutz aktiv ist. Ein Insider: „Hochprofessionell war die Vorgangsweise sicher nicht. Wir wissen auch nicht, ob das Loch im Zaun dazu passt oder schon seit Monaten besteht.“