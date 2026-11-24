Das war kein Lausbuben-Streich! Eine Attacke auf das Linzer Stromnetz und ein Brandanschlag auf einen Internet-Provider in Niederösterreich alarmiert die Staatsschützer.
An komplette Anfänger glaubt beim Landesamt für Staatsschutz- und Terrorismusbekämpfung niemand. Was war passiert? Am Montag, um 3.34 Uhr früh, gab es im Linzer Umspannwerk Kleinmünchen einen Blitz, gefolgt von einem Blackout. Kurzzeitig waren rund 20.000 Kundenanlagen ohne Strom. Die Techniker der Linz Netz GmbH starteten sofort mit der Behebung. Um 4.24 Uhr war die Stromversorgung vollständig wiederhergestellt.
Einfach, aber höchst wirkungsvoll
Erst im Laufe des Vormittags stellte sich heraus, dass der vermeintlich technische Defekt eine ganz andere Ursache hatte: Mitarbeiter entdeckten einen mit Bändern und Drähten umwickelten Stein. Einfach, aber höchst wirkungsvoll. Das Wurfgeschoss war offensichtlich präpariert worden, um einen Stromausfall auszulösen – was ja tatsächlich passierte. In den Zaun des Umspannwerks war auch eine Lücke geschnitten worden.
Hochprofessionell war die Vorgangsweise sicher nicht.
Ein Insider
Zuerst versuchten Behörden und Linz AG den Ball flach zu halten. Es wurde zwar bekannt gegeben, dass eine Sachbeschädigung begangen und die Polizei hinzugezogen worden sei. Doch erst am Dienstag stellte sich dann heraus, dass der Staatsschutz aktiv ist. Ein Insider: „Hochprofessionell war die Vorgangsweise sicher nicht. Wir wissen auch nicht, ob das Loch im Zaun dazu passt oder schon seit Monaten besteht.“
Extremistenszene oder Putins Wegwerf-Agenten?
Sicher ist nur, dass sich auch der oder die Täter in Lebensgefahr gebracht haben. Möglicherweise war es aber auch ein Test, wie die Alarmierungskette funktioniert. Für einen größeren Anschlag. Aber wohin führt die Spur? Islamisten, Links- bzw. Rechtsextremisten oder sogenannte Wegwerf-Agenten im Auftrag Russlands? Derzeit wird in alle Richtungen ermittelt.
Brandanschlag auf Internet-Provider
Alarmiert ist der polizeiliche Nachrichtendienst indes auch, weil vor Kurzem ebenfalls ein Brandanschlag auf einen Internet-Provider in Niederösterreich verübt wurde. Auch hier ermittelten die Staatsschützer.
Mehr als 200 Anschläge auf kritische Infrastruktur vereitelt
Laut Geheimdiensten sollen seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine im Jahr 2022 europaweit mehr als 200 Anschläge auf die kritische Infrastruktur vereitelt worden sein. Die Gefahr auch durch Putins Schattenkrieg ist jedenfalls hochgefährliche Realität – denn in diesem Jahr hatte es, wie berichtet, in Deutschland gleich mehrere Sabotageakte gegen Umspannwerke gegeben.
Die Täter setzten dabei selbst gebastelte raketenähnliche Vorrichtungen ein. An den Flugkörpern waren Kupferdrähte befestigt, die beim Auftreffen auf Hochspannungsleitungen gezielt Kurzschlüsse auslösen sollten – also ähnlich wie beim Anschlag in Linz.
Und dazu noch Drohnen-Terror
Hinzu kommt der glücklicherweise schiefgegangene Drohnen-Terror auf dem Leipziger Flughafen. Ein mit Sprengstoff beladenes Fluggerät war gegen die Tragfläche einer mit Rüstungsgütern und Munition beladenen ukrainischen Frachtmaschine geprallt, ohne zu detonieren. Eine Explosion wäre verheerend gewesen.
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