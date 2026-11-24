Russell sei in einer schwachen Position, immerhin hat er die Weltmeisterschaft an seinen 20-jährigen Teamkollegen verloren. „Anstatt sich darauf zu konzentrieren, Zweiter in der WM zu werden, konzentriert er sich darauf, nicht Zweiter zu werden. Denn all das hilft ihm nicht. Ich glaube, aktuell hört George auf niemanden, die Frustration ist so groß. Er ist ein guter Fahrer, aber hat gerade den Faden verloren und kommt jetzt mit solchen Dingen. George ist ein kluger Kerl, aber er ist überzeugt, dass das richtig ist. Er zerstört gerade seine Karriere mit seinen eigenen Händen, mit seinem eigenen Mund“, so Steiner.