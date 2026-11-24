Anstatt sich einen Zoff mit Max Verstappen zu liefern, sollte sich George Russell lieber darauf konzentrieren, Zweiter in der WM zu werden, findet Günther Steiner. „Er zerstört gerade seine Karriere mit seinen eigenen Händen“, warnt der ehemalige Haas-Teamchef.
Auf und abseits der Rennstrecke hatten sich Verstappen und Russell einen medienwirksamen Schlagabtausch geliefert – letzten Endes zugunsten des Red-Bull-Piloten. Während der Niederländer in der „Stadt der Sünde“ triumphierte, patzte der Mercedes-Pilot wenige Runden vor dem Ende und wurde nur Neunter.
„Weit unter meinem Niveau“
Verstappen reagierte hämisch, nach dem Rennen meinte der vierfache Weltmeister: „Es war ehrlich fantastisch, als ich in den Spiegel geschaut und gesehen habe, was passiert ist. Die Sache ist, er redet viel neben der Strecke, und ehrlich gesagt stört mich das überhaupt nicht, weil er so weit unter meinem Niveau ist.“
„Man sieht ja, wie das gelaufen ist“
Und auch Steiner rät Russell dazu, sich lieber aufs Rennfahren zu konzentrieren. „Wenn George sich sagt, ich will jetzt das Wort ergreifen, na viel Glück damit! Man sieht ja, wie das gelaufen ist“, ordnet der Südtiroler die Saison des Briten im Podcast „Red Flags“ ein. „Gewinn lieber Rennen, anstatt dir einen Kampf zu suchen mit dem Fahrer, der mental am stärksten ist. Was passiert da wohl? Man verliert.“
Russell sei in einer schwachen Position, immerhin hat er die Weltmeisterschaft an seinen 20-jährigen Teamkollegen verloren. „Anstatt sich darauf zu konzentrieren, Zweiter in der WM zu werden, konzentriert er sich darauf, nicht Zweiter zu werden. Denn all das hilft ihm nicht. Ich glaube, aktuell hört George auf niemanden, die Frustration ist so groß. Er ist ein guter Fahrer, aber hat gerade den Faden verloren und kommt jetzt mit solchen Dingen. George ist ein kluger Kerl, aber er ist überzeugt, dass das richtig ist. Er zerstört gerade seine Karriere mit seinen eigenen Händen, mit seinem eigenen Mund“, so Steiner.
Bei noch zwei anstehenden Rennen beträgt Russells Rückstand auf Verstappen 40 Punkte. Für den Vizeweltmeistertitel muss ein Wunder her ...
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