Nicht der erste Vorfall dieser Art

Der Vorfall weckt Erinnerungen an einen Einbruch im Jahr 2024. Damals waren zwei maskierte Täter auf dem Gelände von Shaw Farm im Windsor-Anwesen unterwegs gewesen. Auch das Zuhause von Andrew Mountbatten-Windsor auf Sandringham war im Mai Schauplatz eines Polizeieinsatzes wegen eines Eindringlings.