Schock für die britische Königsfamilie! Unbekannte sind am Montagabend in Anmer Hall, dem Landhaus von Prinz William und Prinzessin Kate, in der Grafschaft Norfolk eingebrochen. Die Polizei ermittelt nach dem Vorfall.
Das weitläufige Landhaus mit zehn Schlafzimmern liegt auf dem königlichen Sandringham-Anwesen. Queen Elizabeth II. hatte es William und Kate zur Hochzeit geschenkt.
Fünfköpfige Familie nicht in Gefahr
Für die fünfköpfige Familie besteht nach den vorliegenden Informationen kein Grund zur Sorge: William, Kate und die Kinder George, Charlotte und Louis hielten sich zum Zeitpunkt des Einbruchs nicht in Anmer Hall auf. Sie waren in Forest Lodge in Windsor.
Liebster Rückzugsort der Wales-Familie
Das Landhaus in Norfolk nutzen sie allerdings regelmäßig für Ferien und Wochenendausflüge. Anmer Hall gilt als bevorzugter Rückzugsort, wo Prinzessin Kate auch von ihrer Krebserkrankung genesen ist.
Derzeit wird es vermutlich bereits für die Weihnachtsfeiertage, die die Royal Family traditionell in Sandringham verbringt, hergerichtet. Derzeit ist noch unklar, ob bei dem Einbruch in Anmer Hall etwas gestohlen wurde oder es Verdächtige gibt.
Nicht der erste Vorfall dieser Art
Der Vorfall weckt Erinnerungen an einen Einbruch im Jahr 2024. Damals waren zwei maskierte Täter auf dem Gelände von Shaw Farm im Windsor-Anwesen unterwegs gewesen. Auch das Zuhause von Andrew Mountbatten-Windsor auf Sandringham war im Mai Schauplatz eines Polizeieinsatzes wegen eines Eindringlings.
Britische Medien werten den Einbruch jetzt als Sicherheitspanne, die nicht passieren dürfte. Als der Einbruch am Dienstag bekannt wurde, befand sich Prinz William gerade in der Downing Street zu Gesprächen mit Premierminister Andy Burnham über die Zusammenarbeit zur Bekämpfung von Obdachlosigkeit.
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