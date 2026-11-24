Wolfgang Sobotkas Name taucht in der Causa rund um das Ableben von Christian Pilnacek wohl so oft auf, wie kaum ein anderer aus der ÖVP. Der frühere Nationalratspräsident war daher am Dienstag als Auskunftsperson in den Untersuchungsausschuss geladen. Zu seiner eigenen Rolle sagte er wenig, dafür gab er sich auskunftsfreudiger, was seine Einschätzung zum Zustand Pilnaceks aufgrund dessen Suspendierung anging.
Er habe Christian Pilnacek seit seiner Tätigkeit als Innenminister gekannt, so Wolfgang Sobotka. Anfangs sei der Austausch eher thematischer Natur gewesen, man habe sich damals (Sobotka war von 2016 bis 2017 Minister) mehr Unterstützung vom Justizministerium bei der Novelle zur Messenger-Überwachung erhofft. Das Verhältnis zu Pilnacek sei „eher nüchtern“ gewesen, später, in seiner Zeit als Nationalratspräsident habe es weitere Anknüpfungspunkte gegeben: „Es war sehr bald klar, dass durch die Trennung der Sektionen im Justizministerium das Thema Pilnacek auch ein Thema in der Regierung war. Wie weit er mich oder ich ihn kontaktiert habe, kann ich heute nicht mehr sagen.“
Sobotka: „Cavalluccio-Tape“ in „KGB-Manier“ aufgenommen
Nach Pilnaceks Suspendierung habe sich dessen Persönlichkeit sehr verändert: „Er war ja ein Geächteter, ein sehr geschlagener Mann und sehr verletzt.“ Laut Sobotka habe der Ex-Sektionschef sehr darunter gelitten und hat „sich in dieser Form nicht unterstützt gefühlt“: „Diese Nicht-Unterstützung war ja auch ein Thema, dass er dann ausgebreitet hat“, nimmt Sobotka Bezug auf das „Cavalluccio“-Tape (die „Krone“ berichtete), welches seiner Meinung nach „in KGB-Manier widerrechtlich“ aufgenommen wurde. Darauf ist zu hören, wie Pilnacek Sobotka namentlich mit Interventionen in Ermittlungs- und Strafverfahren in Zusammenhang bringt.
Sie meinen die KGB-Aufnahme, die unrechtmäßig aufgenommen wurde?
Sobotka will zwar das „Cavalluccio-Tape“ nicht konkret kennen, aber dass es unrechtmäßig erstellt wurde, weiß er zumindest.
SPÖ-Fraktionsvorsitzender Kai Jan Krainer will wissen, ob Sobotka den Inhalt kenne, legte ihm ein Transkript der Aufnahme vor. Der frühere NR-Präsident wollte sich nicht festlegen, will davon „nur aus den Medien“ erfahren haben: „Welche Uhrzeit war es da, wie war sein Konsum davor, ich weiß, dass er, wenn er das eine oder andere konsumiert hat, solche Sachen gesagt hat.“ Pilnacek habe versucht, aus seiner Not heraus, jemanden zu finden, der ihm zuhört: „Das sind die Aussagen eines Mannes, der tief gefallen ist.“
„Hab‘ gesagt: ,Hört‘s auf mit den Verschwörungstheorien“
Etwas auskunftsfreudiger war Sobotka dann, wenn es um die Gespräche mit seiner damaligen, langjährigen Mitarbeiterin Anna P. ging. Diese habe er „immer sehr geschätzt“, sie habe „ein außerordentliches Geschick, organisatorische Arbeiten zu erledigen, war auch politisch versiert“, er kenne auch die Familie P., so Sobotka. Nach dem Tod Pilnaceks sei es „auch meine Verpflichtung als Dienstgeber“ gewesen, P. Unterstützung anzubieten, diese sei persönlich sehr betroffen und „durch den Wind“ gewesen. Die damalige Vertraute Pilnaceks, Karin Wurm und P. seien nach dem Auffinden des Leichnams zu Sobotkas Frau gekommen, diese ist Psychotherapeutin. Er, Sobotka, sei aber nie bei solchen Gesprächen dabei gewesen, antwortet er auf die Frage von ÖVP-Abgeordnetem Jakob Grüner. Das dürfe er ja gar nicht.
Vom Ableben des Justizsektionschefs habe er selbst beim Tennisspielen aus den Medien erfahren. Dann habe er in seinem Büro angerufen und sich erkundigt. Damals habe er freilich mit vielen Leuten gesprochen, aber jedenfalls nicht mit ermittelnden Behörden. An ein Telefonat mit Ex-Kanzler Sebastian Kurz kann er sich nicht erinnern: „Meines Wissens nach war Kurz weder Obmann noch in einer anderen Funktion, mir ist nichts erinnerlich.“ Aber: „In dieser Zeit ist vieles geredet worden, mit vielen Menschen, ich habe vieles wahrgenommen“, räumt Sobotka ein. Er wisse das alles nicht mehr so genau.
Aber es sei „lebensnah“, dass es Informationsaustausch gegeben habe: „Ich kann nicht ausschließen, dass in der einen oder anderen Runde ein Thema gefallen ist. Aber für mich war das bald abgeschlossen“, antwortet Sobotka auf die Frage von FPÖ-Fraktionschef Christian Hafenecker, ob er mit jemandem im Innenministerium oder auch Bundespolizeipräsident Michael Takacs über die Causa gesprochen habe.
Dass er P. am Telefon untersagt habe, mit Journalisten zu sprechen, will Sobotka so auch nicht unterschreiben, er habe seinen Büromitarbeitern generell abgeraten, öffentlich über die Causa zu sprechen: „Dafür gibt es Pressesprecher.“ Auch über den Umgang mit dem Laptop will er mit P. nicht gesprochen haben – „das ist mir nicht erinnerlich“: „Was ich klar gesagt habe: ,Hört‘s auf mit den Verschwörungstheorien.‘“ P. hatte in der Vergangenheit mehrfach zu Protokoll gegeben, mit Sobotka über den Laptop und den Umgang damit gesprochen zu haben, vor dem U-Ausschuss hatte sie dies allerdings überraschend wieder relativiert.
Heute habe er keinen Kontakt mehr zu Anna P., diese habe bis 2025 noch für ihn gearbeitet, als er dann für die politische Akademie der Volkspartei, den Campus Tivoli tätig geworden sei. „Die Anna war immer eine sehr hilfsbereite Person. Man sieht, was solche Verfahren und Dinge mit Menschen anrichten.“ P. sei nach der ganzen Pilnacek-Sache „ein halbes Jahr in Krankenstand gewesen.“
Laptop-Dateien im Untersuchungsgegenstand?
Diskussionen gab es, nachdem die NEOS konkret nach den Ordnern auf der roten Festplatte fragen, bei denen es sich mutmaßlich um Dateien von Laptop Pilnaceks zu tun hat. Darunter finden sich auch Dateien, die mutmaßlich mit dem Büro von Wolfgang Sobotka zu tun haben könnten. Sobotka verweigerte diesbezüglich Antworten, sah dies nicht vom Untersuchungsgegenstand erfasst – wobei ihm die Verfahrensrichterin Christa Edwards recht gab: „Mit dem Ordner Sobotka Kabi kann ich nix anfangen“, lässt der Ex-Nationalratspräsident forsch wissen.
Die Grünen wollen schließlich wissen, ob es Sobotka und Kurz bei den Regierungsverhandlungen für Türkis-Grün wichtig gewesen sei, Pilnacek als Sektionschef im Justizministerium, welches dann an die Grünen ging, zu behalten? „Naja, er war ein versierter Jurist, hat das Haus und die Materie gekannt, man hat seine Expertise geschätzt – das hat ja nicht nur die ÖVP getan“, antwortet Sobotka ausweichend. Alma Zadic, damals Ministerin im Justizressort, hatte dies bei ihrer Befragung ausgesagt.
Edtstadler am Nachmittag
Nach Sobotkas Befragung ist dann jene Edtstadlers anberaumt. Die ehemalige Kanzleramtsministerin steht aufgrund sichergestellter Korrespondenz mit Pilnacek auf der blauen Befragungsliste. Der suspendierte Sektionschef hatte in E-Mails an sie und den damaligen ÖVP-Generalsekretär und heutigen Bundeskanzler Christian Stocker geplante Änderungen im Korruptionsstrafrecht durch Zadić kritisiert.
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