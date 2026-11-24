„Hab‘ gesagt: ,Hört‘s auf mit den Verschwörungstheorien“

Etwas auskunftsfreudiger war Sobotka dann, wenn es um die Gespräche mit seiner damaligen, langjährigen Mitarbeiterin Anna P. ging. Diese habe er „immer sehr geschätzt“, sie habe „ein außerordentliches Geschick, organisatorische Arbeiten zu erledigen, war auch politisch versiert“, er kenne auch die Familie P., so Sobotka. Nach dem Tod Pilnaceks sei es „auch meine Verpflichtung als Dienstgeber“ gewesen, P. Unterstützung anzubieten, diese sei persönlich sehr betroffen und „durch den Wind“ gewesen. Die damalige Vertraute Pilnaceks, Karin Wurm und P. seien nach dem Auffinden des Leichnams zu Sobotkas Frau gekommen, diese ist Psychotherapeutin. Er, Sobotka, sei aber nie bei solchen Gesprächen dabei gewesen, antwortet er auf die Frage von ÖVP-Abgeordnetem Jakob Grüner. Das dürfe er ja gar nicht.