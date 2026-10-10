Diagnose Krebs: „Mama, wirst du wieder gesund?“

Eine Krebsdiagnose trifft nie nur den erkrankten Menschen, sondern immer auch die Familie. Besonders Kinder spüren schnell, dass etwas nicht stimmt. Offene, altersgerechte Gespräche nehmen Ängste. Die Österreichische Krebshilfe gibt Tipps, wie Eltern mit ihrem Nachwuchs am besten über die Krankheit sprechen.