Nach dem 3:2 in Innsbruck wollen die Eisbullen daheim gegen Pustertal nachlegen. Gegen die Südtiroler hat Salzburg die letzten fünf Duelle verloren. Dabei gingen neun der ersten zehn Begegnungen an die Bullen. Inzwischen ist der Angstgegner der einzige ICE-Klub mit einer positiven Bilanz gegen Salzburg.
Die Punkte sind immer wichtig“, sagte Eisbullen-Kapitän Thomas Raffl nach dem knappen 3:2-Erfolg in Innsbruck. Nachsatz: „Jetzt geht es darum, nachzulegen!“ Da kommt am Mittwoch (19.15) aber der wohl ungünstigste ICE Hockey League-Konkurrent in die Mozartstadt – das Duell mit Angstgegner Pustertal steht auf dem Programm.
Salzburg wartet gegen die Südtiroler seit fünf Partien (inklusive Play-off-Sweep) auf einen Sieg. „Das ist eine Extra-Motivation für uns und ein echter Gradmesser. Wir haben hart daran gearbeitet, dass unser System besser wird“, erklärte Raffl.
Der ehemalige Serienmeister hatte aber nicht nur in den vergangenen fünf Partien Probleme mit den Italienern. 25 Duelle gab es bisher zwischen den beiden Teams. Neun der ersten zehn Spiele gingen an die Bulls. Mit dem 3:1-Heimerfolg im Oktober stellte Pustertal in der Allzeit-Bilanz auf 13:12. Damit sind die Italiener der einzige Eishockeyliga-Verein, der eine positive Bilanz gegen Salzburg aufweisen kann.
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