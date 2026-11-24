Der ehemalige Serienmeister hatte aber nicht nur in den vergangenen fünf Partien Probleme mit den Italienern. 25 Duelle gab es bisher zwischen den beiden Teams. Neun der ersten zehn Spiele gingen an die Bulls. Mit dem 3:1-Heimerfolg im Oktober stellte Pustertal in der Allzeit-Bilanz auf 13:12. Damit sind die Italiener der einzige Eishockeyliga-Verein, der eine positive Bilanz gegen Salzburg aufweisen kann.