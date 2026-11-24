„Tuat ma lad, Herr Inspektor, aber die drei Bier habe ich nach dem Unfall getrunken!“ Was wie eine dreiste Ausrede klingt, hat einen Kärntner nach jahrelangem Behördenkampf tatsächlich vor der Strafe gerettet. Denn der Verwaltungsgerichtshof hat dem vermeintlichen Alkolenker Recht gegeben – zum zweiten Mal!
Im Frühling 2023 verursacht ein Lenker im Bezirk Feldkirchen in Kärnten einen Parkschaden. Er kann ausgeforscht werden; schon 40 Minuten später klingelt die Polizei bei ihm und bittet ihn auf die Dienststelle und zum Alkotest – der mit 1,48 Promille auch recht eindeutig ausfällt.
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