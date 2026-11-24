„Tuat ma lad, Herr Inspektor, aber die drei Bier habe ich nach dem Unfall getrunken!“ Was wie eine dreiste Ausrede klingt, hat einen Kärntner nach jahrelangem Behördenkampf tatsächlich vor der Strafe gerettet. Denn der Verwaltungsgerichtshof hat dem vermeintlichen Alkolenker Recht gegeben – zum zweiten Mal!