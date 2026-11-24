Der verhängnisvolle Freistoß vor dem bitteren 0:1-Gegentor für den LASK in der Nachspielzeit sorgt für Ärger bei Sasa Kalajdzic. „Ich glaube, so etwas pfeift man doch nicht auf Champions-League-Niveau“, echauffiert sich der ÖFB-Teamspieler.
Schiedsrichter Umut Meler entschied in der Nachspielzeit der Champions-League-Partie des LASK im hohen Norden bei Bodö/Glimt für Freistoß für die Gastgeber. Offensivspieler Moses Usor, der hinten mithelfen sollte, das 0:0 über die Zeit zu bringen, hatte zuvor einen überharten Zweikampf geführt.
Der Pfiff des Unparteiischen ertönte – zum Jubel der norwegischen Fans. Für LASK-Kicker Kalajdzic hingegen, war es eine überharte Entscheidung: „Der Freistoß war sehr bitter. Ich glaube, das pfeift man doch nicht auf Champions-League-Niveau. Er geht seitlich in den Körper. Der hat ihn nicht gesehen, aber das ist nicht Moses‘ Schuld“, schüttelte der ÖFB-Teamspieler nach dem Match im Sky-Interview frustriert den Kopf.
Rasen besser als erwartet
Besonders bitter: Der entsprechende Freistoß leitete die bittere Niederlage ein. Die folgende Flanke landete am Rande des Spielfelds. Andreas Helmersen erwischte den Ball noch vor der Auslinie und köpfelte das Spielgerät in Richtung Tor. Xavier Mbuyamba erwischte die Kugel – allerdings erst hinter der Linie. Das 0:1 wenige Sekunden vor dem Abpfiff.
„Pure Enttäuschung. Wir haben gewusst, dass es schwer wird, hier tun sich alle schwer. Wir haben gut dagegengehalten, der Punkt wäre in Ordnung gewesen. Es ist einfach sehr bitter“, resümierte Kalajdzic. Teamkollege Alessandro Schöpf ergänzte: „Das tut schon sehr weh, den Punkt so aus der Hand zu geben. Der Punkt hätte uns schon sehr, sehr gut getan und wir hätten ihn uns mehr als verdient gehabt.“
Übrigens: Der Rasen, der im Vorfeld der Partie immer wieder für Debatten gesorgt hatte, sei laut Kalajdzic nicht so schlimm gewesen, wie viele befürchtet hatten: „Ich fand den Rasen im Spiel eigentlich okay. In Pasching war er eigentlich schlimmer“, so der Offensivspieler abschließend.
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