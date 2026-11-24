„Pure Enttäuschung. Wir haben gewusst, dass es schwer wird, hier tun sich alle schwer. Wir haben gut dagegengehalten, der Punkt wäre in Ordnung gewesen. Es ist einfach sehr bitter“, resümierte Kalajdzic. Teamkollege Alessandro Schöpf ergänzte: „Das tut schon sehr weh, den Punkt so aus der Hand zu geben. Der Punkt hätte uns schon sehr, sehr gut getan und wir hätten ihn uns mehr als verdient gehabt.“