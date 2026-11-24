Bitter Champions-League-Abend für den LASK und Torhüter Lukas Jungwirth. „Grade tut es einfach nur sehr weh“, so der ÖFB-Teamspieler nach der 0:1-Niederlage in der Nachspielzeit gegen Bodö/Glimt gegenüber Sky Sport Austria. Das bittere Gegentor in der 92. Minute war „einfach unnötig“, ärgert sich auch Experte Andreas Herzog.
„Mir fehlen die Worte. Es tut einfach nur weh“, schüttelte Jungwirth nach dem Match den Kopf. Wenige Sekunden fehlten dem LASK am Dienstagabend, um wenigstens einen Punkt aus dem hohen Norden zu entführen. Zuvor vergab man sogar gute Chancen – spielte generell gut mit. Doch dann kam die zweite Minute der Nachspielzeit und eine Szene, die nun für Frust sorgt.
Nach einem Freistoß herrschte Unordnung im Strafraum der Linzer – Andreas Helmersen erwischte den Ball noch vor der Auslinie und köpfelte das Spielgerät in Richtung Tor. Xavier Mbuyamba erwischte die Kugel – allerdings erst hinter der Linie, wie der Schiedsrichter gleich signalisierte. Die bittere Niederlage war besiegelt. Der Treffer wurde anschließend noch als Eigentor von Melayro Bogarde gewertet.
Dankesworte an mitgereiste Fans
„Ich habe gehofft, dass der Ball nicht hinter der Linie ist. Sehr bitter“, zeigte sich Jungwirth über die Szene enttäuscht. Mit der Leistung des LASK war er generell zufrieden. „Wir haben Chancen herausgespielt. Wenn wir gewinnen, darf sich auch niemand beschweren“, findet der Goalie. Am Ende scheiterte es lediglich am bitteren Gegentor.
„Ein komplett unnötiges Tor. Ein unnötiger Freistoß und dann das“, ärgerte sich auch Experte Herzog. Er kritisierte, dass die Linzer in den finalen Minuten der Partie zu tief verteidigt hätten. Eine Niederlage, die so nicht hätte sein müssen. „Danke an unsere Fans. Wie sie uns hier bei dieser Kälte unterstützt haben, ist ein Wahnsinn“, lobte Jungwirth schließlich noch und ergänzte enttäuscht: „Wir hätten ihnen gerne einen Punkt geschenkt.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.