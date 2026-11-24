„Ein komplett unnötiges Tor. Ein unnötiger Freistoß und dann das“, ärgerte sich auch Experte Herzog. Er kritisierte, dass die Linzer in den finalen Minuten der Partie zu tief verteidigt hätten. Eine Niederlage, die so nicht hätte sein müssen. „Danke an unsere Fans. Wie sie uns hier bei dieser Kälte unterstützt haben, ist ein Wahnsinn“, lobte Jungwirth schließlich noch und ergänzte enttäuscht: „Wir hätten ihnen gerne einen Punkt geschenkt.“