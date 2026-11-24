Auch wenn das Gros des österreichischen Davis-Cup-Teams bereits im Vorjahr beim Finalturnier in Bologna war, mussten sich Jurij Rodionov erst neu orientieren. Denn heuer ist vieles verändert und vor allem größer. Von einem neuen Center Court, bis zu Duschen und Trainingsplätzen in „30 Meter Höhe“.
Selbe Veranstaltung, selber Ort – und doch ist vieles anders. Zwar ist das Davis-Cup-Finalturnier noch immer auf dem Messegelände von Bologna, doch hätten Österreichs Spieler versucht, in die Garderoben und auf die Trainingsplätze vom letzten Jahr zu kommen, hätten sie nur leere Hallen gefunden. Auch der Center Court wurde völlig neu gebaut, bietet heuer 10.500 Fans Platz.
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