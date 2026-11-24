Selbe Veranstaltung, selber Ort – und doch ist vieles anders. Zwar ist das Davis-Cup-Finalturnier noch immer auf dem Messegelände von Bologna, doch hätten Österreichs Spieler versucht, in die Garderoben und auf die Trainingsplätze vom letzten Jahr zu kommen, hätten sie nur leere Hallen gefunden. Auch der Center Court wurde völlig neu gebaut, bietet heuer 10.500 Fans Platz.