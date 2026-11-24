Durchbruch blieb bislang aus

Lexie lebt in New York, studierte Schauspiel an der NYU Tisch School of the Arts und wurde unter anderem am Stella Adler Studio ausgebildet. Bislang spielte sie jedoch eher kleinere Rollen. 2017 war sie im Fernsehen als Zoe in einer Folge der Anwaltsserie „The Good Fight“ zu sehen. Für die Disney-Animationsserie „Hamster & Gretel“ arbeitete sie als Sprecherin. Außerdem wirkte sie in Kurzfilmen wie „Paradise by the Dashboard Light“ und „Atom“ mit.