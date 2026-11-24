Kurz nach dem Start von „GTA VI“ hat sich besonders ein Charakter zu einem heiß diskutierten Thema entwickelt. Jetzt ist klar, wer hinter Mandy steckt: Die Schauspielerin Lexie Shoaibi lüftete das Geheimnis auf Instagram – und wurde innerhalb weniger Tage zum Internet-Star.
„Ich kann jetzt ein Geheimnis mit euch teilen. Ich bin in GTA 6!“ teilte Shoaibi die Neuigkeit auf ihrem Instagram-Account. „Ich spiele Mandy. Ich spreche sie und übernehme ihr Motion Capture.“ Dann fordert sie ihre Fans auf: „Wenn ihr das Spiel gespielt habt, sagt mir, ob ihr mich findet!“
Alle, die das Spiel selbst gerade erst gestartet haben, sollten an dieser Stelle besser aufhören, zu lesen – es folgt ein kleiner „Spoiler“ zur Handlung von „GTA VI“.
Ein kaputtes Waschbecken – und ein unverhohlener Flirt
Der Charakter Mandy begegnet den Spielern in „GTA VI“ früh im ersten Kapitel. Protagonist Jason kommt zu ihrem Haus in Key Lento, um im Auftrag seines Vermieters ausstehende Miete einzutreiben. Doch bevor gezahlt wird, soll Jason Mandys Waschbecken reparieren. Während er sich an die Arbeit macht, flirtet sie heftig mit ihm.
Durchbruch blieb bislang aus
Lexie lebt in New York, studierte Schauspiel an der NYU Tisch School of the Arts und wurde unter anderem am Stella Adler Studio ausgebildet. Bislang spielte sie jedoch eher kleinere Rollen. 2017 war sie im Fernsehen als Zoe in einer Folge der Anwaltsserie „The Good Fight“ zu sehen. Für die Disney-Animationsserie „Hamster & Gretel“ arbeitete sie als Sprecherin. Außerdem wirkte sie in Kurzfilmen wie „Paradise by the Dashboard Light“ und „Atom“ mit.
„Mir fehlen die Worte!“
Mit der Aufmerksamkeit, die seit dem Release des Spiels über die hereinbrach, hat Shoaibi wohl nicht gerechnet. Mittlerweile folgen der 32-Jährigen 300.000 Menschen auf Instagram (Stand Dienstag, 24.11.2026). Unter einem Posting schreibt sie: „Leute, mir fehlen die Worte!!!! Vielen, vielen Dank für die Liebe und Unterstützung – das ist der Wahnsinn!! Ich liebe euch für immer!“ Das Videospiel könnte womöglich den Durchbruch in ihrer Schauspiel-Karriere bedeuten.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.