Leser fragen, Experten antworten zu den brennendsten gesundheitlichen Themen. Josefine H. (51) möchte wissen: „Bei Ärger und Stress bekomme ich oft Bauchschmerzen, Herzklopfen oder starke Verspannungen. Mein Arzt konnte bisher keine körperliche Ursache feststellen. Können Gedanken solche Beschwerden auslösen?“
Prof. Dr. Marcus Täuber, Neurobiologe und Mentalcoach in Wien: Ihr Körper bildet sich nichts ein. Was Sie beschreiben, ist die sogenannte Mind-Body-Connection. Machen Sie einen kleinen Versuch: Stellen Sie sich vor, Sie beißen herzhaft in eine saure Zitrone. Spüren Sie, wie Ihnen das Wasser im Mund zusammenläuft? Weit und breit ist keine Zitrone zu sehen, und trotzdem reagiert Ihr Körper. Ein Gedanke genügt.
Nach demselben Prinzip arbeitet Stress. Bewertet das Gehirn eine Situation als bedrohlich, schaltet es das körpereigene Alarmsystem ein. Stresshormone werden ausgeschüttet, das Herz schlägt schneller, die Muskeln spannen sich an, die Verdauung gerät aus dem Takt.
Ob ein echter Angreifer vor uns steht oder ein Ärgernis nur in unserem Kopf – macht für dieses uralte System oft kaum einen Unterschied. Ihr Mann liegt also nicht ganz falsch. Gedanken bestimmen mit, wie wir Stress, Schmerz und unseren eigenen Körper erleben. Entscheidend ist allerdings weniger, wie viel Sie denken. Es kommt darauf an, was Sie denken.
Wie stark Erwartungen wirken, zeigt die Placeboforschung: Positive Erwartungen können Schmerzen spürbar lindern, negative können sie verstärken. Fachleute sprechen dann vom Noceboeffekt.
Haben auch Sie ein gesundheitliches Anliegen, dann schreiben Sie uns einfach. Wir leiten Ihre Anfrage vertraulich an einen geeigneten Experten weiter. Ausgewählte Fragen werden im Gesund-Magazin und/oder online anonymisiert veröffentlicht.
Die gute Nachricht: Diese Verbindung funktioniert in beide Richtungen. Zwei Werkzeuge für den Einstieg: Atmen Sie vier Sekunden ein und acht Sekunden aus, einige Minuten lang, sofern es sich angenehm anfühlt. Das verlängerte Ausatmen unterstützt das parasympathische Nervensystem, das für Erholung zuständig ist.
Rufen Sie ein inneres Bild auf: Einen Ort, an dem Sie sich sicher und geborgen fühlen. Je lebendiger, desto besser. Welche Farben sehen Sie, welche Geräusche hören Sie, wie fühlt sich die Luft an? Wie bei einem Muskel entsteht die Wirkung durch Wiederholung. Wer gezielter üben möchte, findet in einem professionellen Mentalcoaching einen strukturierten Rahmen dafür.
Wichtig: Körperliche Beschwerden sind real und gehören ärztlich abgeklärt. Mentales Training kann eine medizinische Behandlung ergänzen, ersetzen kann es sie nicht.
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