Ob ein echter Angreifer vor uns steht oder ein Ärgernis nur in unserem Kopf – macht für dieses uralte System oft kaum einen Unterschied. Ihr Mann liegt also nicht ganz falsch. Gedanken bestimmen mit, wie wir Stress, Schmerz und unseren eigenen Körper erleben. Entscheidend ist allerdings weniger, wie viel Sie denken. Es kommt darauf an, was Sie denken.