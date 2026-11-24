„Wir wollten viel überzeugender spielen. An dem ist es auch gelegen, sondern nicht am Platz oder am Wind oder am Gegner. Ich glaube, dass wir das nicht so rübergebracht haben, was man eben in diesen Spielen braucht. Deshalb haben wir am Ende des Spiels so ein ‘Nudeltor‘ bekommen. Das war dann bezeichnend“, haderte der LASK-Trainer nach dem Spiel gegenüber Sky mit der Niederlage.