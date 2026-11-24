„Wir haben heute sicher nicht unser wahres Gesicht gezeigt. Wir haben etwas komplett anderes vorgehabt“, erklärt LASK-Trainer Didi Kühbauer nach dem bitteren 0:1 gegen Bodö/Glimt in der Champions League. Ihm fehlte „die letzte Überzeugung“ bei seiner Mannschaft.
In der Nachspielzeit gab es ein äußerst bitteres Gegentor und der LASK stand in Norwegen plötzlich mit leeren Händen da. Das 0:1 gegen Bodö/Glimt – so bitter es am Ende zustande kam – sei aber auch ein Resultat der fehlenden Überzeugung, wie Kühbauer anmerkt.
„Wir wollten viel überzeugender spielen. An dem ist es auch gelegen, sondern nicht am Platz oder am Wind oder am Gegner. Ich glaube, dass wir das nicht so rübergebracht haben, was man eben in diesen Spielen braucht. Deshalb haben wir am Ende des Spiels so ein ‘Nudeltor‘ bekommen. Das war dann bezeichnend“, haderte der LASK-Trainer nach dem Spiel gegenüber Sky mit der Niederlage.
Dabei wolle er den Auftritt seiner Mannschaft aber auch nicht zu schlechtreden. „Bodö hat die ganzen 90 Minuten überhaupt keine Möglichkeit vorgefunden. Wir haben es sehr gut verteidigt. Das Ziel muss immer sein, dass wir nicht nur verteidigen, sondern das Ziel muss auch sein, dass wir ein Tor erzielen“, so der Coach.
Bodö-Trainer sieht verdienten Sieg
Kühbauer ergänzt: „Sie sind dann all-in gegangen und wir haben es dann nicht verstanden, einen richtigen Ball zu spielen, wo wir zu unserer Chance finden. Die letzte Überzeugung hat uns gefehlt und die brauchst du in diesen Spielen.“
Bodö-Trainer Kjetil Knutsen sieht unterdessen einen verdienten Triumph seiner Mannschaft: „Es war ein verdienter Sieg. Der LASK war sehr gut organisiert. Ich habe gehofft, dass die Linzer mehr nach vorne spielen, weil dann wäre es einfacher gewesen, Chancen zu kreieren.“
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