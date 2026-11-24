„Noch sind die Koffer nicht gepackt – da habe ich mittlerweile Routine, brauche ich nicht so lange“, grinste Christian Mitter. Der am Donnerstag in die USA abhebt, rechtzeitig zum Herren-Doppel am Wochenende in Copper Mountain vor Ort sein wird. Wo es dieser Tage hitzige Diskussionen gab. Die der Steirer wohlwollend zur Kenntnis nahm. Denn wegen Schneemangels war der Rennhang vergangene Woche nicht für Trainingszwecke freigegeben, konnte erst am Sonntag drauf trainiert werden – die Österreicher durften tags darauf wie die Amerikaner und Norweger noch ein zweites Mal. Im Gegensatz zur Konkurrenz. Was dieser sauer aufstößt: So protestierten etwa die Schweizer bei der Mannschaftsführersitzung, äußerten auch die Deutschen ihren Unmut. Aber ohne Erfolg.