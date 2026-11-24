Mit Christoph Meissl und Florian Neumayer steigen am Mittwoch zwei Salzburger in die Europacup-Saison ein. Während viele seiner Kollegen beim Ski-Service Unterstützung bekommen, legte Österreichs Slalom-Meister Meissl selbst Hand an.
Für Florian Neumayer und Christoph Meissl hat das lange Warten auf den Saisonauftakt heute ein Ende. Im finnischen Suomutunturi steht für das Salzburger Duo mit zwei Slaloms am MIttwoch und am Donnerstag der Europacup-Start auf dem Programm. „Ich freue mich auf die Standortbestimmung“, sagt Neumayer. Der 20-Jährige vom SC Radstadt ist trotz jüngster gesundheitlicher Probleme zuversichtlich.
„Will das Skifahren zeigen, das ich kann“
Gleiches gilt für Christoph Meissl (SRG Gainfeld). Der 26-Jährige ist Österreichs amtierender Slalom-Meister, hat aber keinen Kader-Status im Österreichischen Skiverband. Die ersten vier Rennen der Saison in der zweiten Ski-Liga darf Meissl bestreiten, ohne davor in eine Qualifikation zu müssen. So ist es mit dem ÖSV abgemacht. Auch wenn er auf gute Ergebnisse angewiesen ist, macht sich der Pongauer keinen Druck. „Wichtig ist, dass ich das Skifahren zeige, das ich kann. Dann wird ein gutes Resultat herausschauen“, sagt er.
Im Sommer flog er nach Neuseeland, um sich eine bessere Startnummer zu sichern. Mit Erfolg: In Lappland startet er mit Nummer 31. Kein Nachteil, gehen doch 103 Fahrer an den Start. „Ich bin gut vorbereitet“, sagt Meissl, der kürzlich einen neuen Kopfsponsor fand.
Neben der Kraftkammer verbringt er zudem viel Zeit im Ski-Keller. Acht Paar nahm der Pongauer mit nach Lappland und kümmert sich als eigener Servicemann selbst darum. „Zwei bis drei Stunden verbringe ich damit pro Tag“, erklärt Meissl.
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