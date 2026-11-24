„Will das Skifahren zeigen, das ich kann“

Gleiches gilt für Christoph Meissl (SRG Gainfeld). Der 26-Jährige ist Österreichs amtierender Slalom-Meister, hat aber keinen Kader-Status im Österreichischen Skiverband. Die ersten vier Rennen der Saison in der zweiten Ski-Liga darf Meissl bestreiten, ohne davor in eine Qualifikation zu müssen. So ist es mit dem ÖSV abgemacht. Auch wenn er auf gute Ergebnisse angewiesen ist, macht sich der Pongauer keinen Druck. „Wichtig ist, dass ich das Skifahren zeige, das ich kann. Dann wird ein gutes Resultat herausschauen“, sagt er.