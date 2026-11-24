Während viele Senioren am Sofa sitzen und auf den Tod warten, zeigt diese wortgewandte Burgenländerin, dass das Leben auch noch im hohen Alter Bühnenpotenzial hat. Als „Poetry Slammerin“ erobert sie mit frechen Versen, scharfen Beobachtungen und einer gehörigen Portion Selbstironie die Herzen ihres Publikums und genießt dabei vor allem eines: die Freude am Schreiben und die Begegnungen mit Gleichgesinnten. Das Porträt.