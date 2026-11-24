Während viele Senioren am Sofa sitzen und auf den Tod warten, zeigt diese wortgewandte Burgenländerin, dass das Leben auch noch im hohen Alter Bühnenpotenzial hat. Als „Poetry Slammerin“ erobert sie mit frechen Versen, scharfen Beobachtungen und einer gehörigen Portion Selbstironie die Herzen ihres Publikums und genießt dabei vor allem eines: die Freude am Schreiben und die Begegnungen mit Gleichgesinnten. Das Porträt.
Brigitte Strauss aus Weppersdorf ist pensionierte Verkäuferin und trotz ihres fortgeschrittenen Alters von fast 80 Jahren leidenschaftliche „Poetry Slammerin“. So nennt man Bühnendichter, die selbstverfasste Gedichte, Prosa- und Satiretexte oder auch Raps performativ vor Publikum vortragen. Strauss tritt dabei unter ihrem Mädchennamen „Wurzinger“ auf, denn schon als Kind und Jugendliche verfasste die rüstige Burgenländerin hingebungsvoll Aufsätze über Alltagsbeobachtungen, „die man nicht so leicht jemandem erzählen kann“, wie sie sagt.
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