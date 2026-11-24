Katz stellte nun die Möglichkeit eines Präventivschlags in den Raum. „Wenn wir erkennen, dass die Iraner beabsichtigen, Israel anzugreifen, können wir dann nicht die Armee anweisen, früher anzugreifen und die Bedrohung abzuwehren?“, sagte er am Dienstag zum israelischen Sender Channel 12. Wie berichtet, hatte der US-Sender CNN bereits in der vergangenen Woche berichtet, dass der Iran einen Angriff auf die Hauptstadt Washington plane – und zwar mit einer „schmutzigen Bombe“ oder einer Chemiewaffe. Die Geheimdienste hätten entsprechende Informationen. Die Pläne würden sich demnach gegen ranghohe Mitglieder der US-Regierung richten.