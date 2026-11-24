Israels Verteidigungsminister Israel Katz hat dem Iran vorgeworfen, Chemiewaffen zu entwickeln. Sein Land werde das aber nicht zulassen, sagte er am Dienstag. Damit liegt der Minister auf einer Linie mit dem Weißen Haus.
Katz stellte nun die Möglichkeit eines Präventivschlags in den Raum. „Wenn wir erkennen, dass die Iraner beabsichtigen, Israel anzugreifen, können wir dann nicht die Armee anweisen, früher anzugreifen und die Bedrohung abzuwehren?“, sagte er am Dienstag zum israelischen Sender Channel 12. Wie berichtet, hatte der US-Sender CNN bereits in der vergangenen Woche berichtet, dass der Iran einen Angriff auf die Hauptstadt Washington plane – und zwar mit einer „schmutzigen Bombe“ oder einer Chemiewaffe. Die Geheimdienste hätten entsprechende Informationen. Die Pläne würden sich demnach gegen ranghohe Mitglieder der US-Regierung richten.
Der Sender berief sich dabei auf „sieben US-Beamte“, die namentlich nicht genannt wurden. Diese hätten die angeblichen Pläne als ein Bestreben eingeordnet, „sich Optionen zu verschaffen“. Einen Hinweis auf einen unmittelbar bevorstehenden Angriff gaben sie nicht. Eine „schmutzige Bombe“ ist eine Bombe mit konventionellem Sprengstoff, der radioaktive Stoffe beigemischt sind.
Auch US-Präsident Donald Trump sieht laut eigener Aussage Anzeichen dafür, dass sich der Iran mit chemischen und biologischen Waffen beschäftigt. Die Anführer seien „üble Leute“, sagte er.
Ein Sprecher des iranischen Außenministeriums wies die Angaben zu den angeblichen Angriffsplänen als „haltlose“ Behauptungen zurück. Washington sei darauf aus, „die mediale Grundlage für seine finsteren Absichten zu legen“, sagte Außenamtssprecher Esmail Bakaei.
Die iranische Führung hatte zuvor wieder mehrere Explosionen an Öltankern in der Straße von Hormuz gemeldet. In den frühen Morgenstunden sei ein Schiff in der Meerenge auf eine Seemine gefahren, hieß es in einer Erklärung der iranischen Revolutionsgarden. Bereits zuvor hatte die Militärorganisation über drei weitere Vorfälle berichtet. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig verifizieren.
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