Eine praktikable Orientierung bietet das ausgewogene Tellermodell: Etwa die Hälfte des Tellers besteht aus Gemüse, etwas mehr als ein Viertel aus hochwertigen Eiweißquellen und ein Viertel aus vorzugsweise komplexen Kohlenhydraten wie Vollkornprodukten oder Erdäpfel.

Keine der drei Hauptnährstoffgruppen sollte pauschal gestrichen werden. Kohlenhydrate sind wichtige Energielieferanten, Eiweiß erfüllt zentrale Funktionen für Muskulatur und Stoffwechsel und hochwertige Fette liefern unter anderem essenzielle Fettsäuren.