Die Abnehmspritze lässt den Hunger schwinden und die Kilos purzeln. Doch wer langfristig gesund abnehmen möchte, muss mehr im Blick behalten als das Gewicht. Gezielte Ernährung schützt die Muskelmasse, beugt Nährstoffmängeln vor und hilft, den Therapieerfolg auch dauerhaft zu sichern.
Eine erfolgreiche Adipositastherapie endet nicht mit der Gewichtsabnahme. Entscheidend ist, wie Muskelmasse, Nährstoffversorgung und langfristig ein gesundheitsförderliches Essverhalten erhalten werden können.
„Die Abnehmspritze eröffnet hier neue Möglichkeiten. Sie ersetzt bewusste Ernährung und Bewegung aber nicht“, betont Fiona Steinberger, MSc. BSc., Diätologin und Ernährungswissenschafterin aus Wien. „Adipositas ist eine chronische Erkrankung, deren Behandlung weit über die Empfehlung ,weniger essen und mehr bewegen‘ hinausgeht. Sie beeinflussen unter anderem Hunger und Sättigung und verzögern die Magenentleerung.“
Das therapeutische Ziel lautet nicht, möglichst wenig zu essen. Entscheidend ist vielmehr, die kleinere Nahrungsmenge qualitativ hochwertig zusammenzustellen.
Auch unter einer medikamentösen Adipositastherapie sollte daher eine vielfältige, pflanzenbetonte und möglichst wenig verarbeitete Ernährung angestrebt werden.
Fiona Steinberger, MSc. BSc.
Eine praktikable Orientierung bietet das ausgewogene Tellermodell: Etwa die Hälfte des Tellers besteht aus Gemüse, etwas mehr als ein Viertel aus hochwertigen Eiweißquellen und ein Viertel aus vorzugsweise komplexen Kohlenhydraten wie Vollkornprodukten oder Erdäpfel.
Keine der drei Hauptnährstoffgruppen sollte pauschal gestrichen werden. Kohlenhydrate sind wichtige Energielieferanten, Eiweiß erfüllt zentrale Funktionen für Muskulatur und Stoffwechsel und hochwertige Fette liefern unter anderem essenzielle Fettsäuren.
Muskelmasse aktiv schützen
Bei jeder relevanten Gewichtsabnahme geht neben Fettmasse auch fettfreie Masse verloren. Ziel der Ernährungstherapie ist es, den Verlust der Muskelmasse so gering wie möglich zu halten.
„Ausreichende Eiweißzufuhr und regelmäßiges Krafttraining sind dabei zentrale Bausteine. Je nach Ausgangssituation und individueller Berechnung kann während einer Gewichtsreduktion eine Proteinzufuhr von etwa 1,0-1,5 g/kg angepasstem Körpergewicht pro Tag sinnvoll sein“, erklärt Susanne Kollienz, BSc, Diätoloin aus Wien. „In der Praxis empfehlen wir, Eiweiß über den Tag zu verteilen und jede Hauptmahlzeit bewusst um eine Eiweißquelle aufzubauen. Geeignet sind beispielsweise Hülsenfrüchte, Milchprodukte, Eier, Fisch, mageres Fleisch, Tofu oder andere Sojaprodukte.“
Kleine Portion mit hoher Qualität
Durch die Abnehmspritze können große und insbesondere fettreiche Mahlzeiten Übelkeit, Völlegefühl oder Reflux begünstigen. Kleine Portionen, langsames Essen und gründliches Kauen sind deshalb oft besser verträglich.
Vom Gewichtsverlust zum Gewichtserhalt
Eine häufig unterschätzte Phase beginnt, wenn das Wunsch- oder Therapieziel erreicht wurde. Langfristiger Gewichtserhalt benötigt weiterhin Struktur. Hilfreicher als kurzfristige Verbote ist daher ein Essverhalten, das dauerhaft umsetzbar ist. Der überwiegende Teil der Ernährung basiert auf gesundheitsförderlichem Essverhalten, Genussmittel dürfen bewusst Platz haben.
Fiona Steinberger: „Patienten sollten lernen, langsam, bewusst und ohne Ablenkung zu essen, um Hunger- und Sättigungssignale besser zu spüren und mit dem Essen aufzuhören, auch wenn noch etwas auf dem Teller liegt. Eine Flüssigkeitszufuhr von mindestens 2 Litern täglich sowie eine ausreichende Ballaststoffzufuhr sind ebenfalls wichtig. Ballaststoffreiche Lebensmittel sollten bei bisher niedriger Zufuhr schrittweise gesteigert werden.“
„Ist es besser Kohlenhydrate wegzulassen?“ Nein, Kohlenhydrate sind ein wichtiger Bestandteil einer ausgewogenen Ernährung und sorgen dafür, dass Eiweiß für den Muskelerhalt genutzt werden kann, statt zur Energiegewinnung.
„Wenn ich mit der Abnehmspritze kaum Hunger habe, muss ich trotzdem regelmäßig essen?“ Ja, achten Sie auf kleine Portionen und eine besonders nährstoffreiche Zusammensetzung. Sehr wenig zu essen ist nicht automatisch besser.
Neben den bisher besprochenen Maßnahmen gehören auch regelmäßige Bewegung, ausreichend Schlaf und Stressmanagement zu einem langfristigen Gewichtserhalt.
Die Abnehmspritze reduziert das sogenannte „Foodnoise“ (Gedanken kreisen ständig ums Essen) und erleichtert den Aufbau von gesundheitsfördernden Routinen, die dadurch auch langfristig erhalten werden können.
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