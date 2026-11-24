Mitten im Wohngebiet
Passant entdeckt Leiche in Gefrierschrank vor Haus
Grauenhafter Fund im Utrechter Stadtteil Pijlsweerd: Ein Passant entdeckte am Dienstag eine Leiche in einem Gefrierschrank vor einem Wohnhaus. Das Gerät war offenbar schon seit zwei Wochen dort abgestellt, bevor darin die sterblichen Überreste entdeckt wurden.
Der Einsatzort wurde abgesperrt – die Ermittler stellten ein Zelt auf, um den Fundort vor neugierigen Blicken zu schützen. Noch ist unklar, um wen es sich bei dem Verstorbenen handelt. Anwohner erklärten, dass es sich womöglich um einen jungen Mann im Alter von etwa 20 Jahren handeln könnte, der seit einiger Zeit vermisst werde.
Polizei war vor Leichenfund mehrmals vor Ort
Die Anwohner berichteten weiters, dass sich der kleine Gefrierschrank seit etwa zwei Wochen vor dem Haus einer Familie befand. In dieser Zeit sei auch die Polizei mehrmals vor dem Gebäude gewesen, über die Gründe dafür ist jedoch nichts weiter bekannt.
Hier sehen Sie ein Foto vom Fundort der Leiche:
Es sei nichts Ungewöhnliches, dass Haushaltsgegenstände zur Abholung als Sperrmüll auf die Straße gestellt werden, wie eine Anwohnerin erklärt. „Man achtet normalerweise nicht darauf. Aber ich bin selbst schon ein paar Mal daran (Anm.: dem Gefrierschrank) vorbeigegangen, und es ist schon ein ziemlicher Schock.“
Auseinandersetzungen beim abgesperrten Bereich
Nach der schockierenden Entdeckung zog es viele Anwohner ins Freie, um den Polizeieinsatz mitzuverfolgen. Dabei gab es auch Auseinandersetzungen, wie der Sender RTV Utrecht berichtete. „Bei der ersten rannte ein junger Mann schreiend unter dem Absperrband hindurch zum Tatort. Mehrere Personen gerieten in eine Schlägerei, und es wurden einige heftige Schläge ausgetauscht“, schilderte ein Reporter die Vorkommnisse.
Allzu viele Informationen will die Exekutive noch nicht preisgeben, um die Ermittlungen nicht zu gefährden. „Deshalb geben wir die persönlichen Daten des Opfers derzeit nicht bekannt. Wir gehen davon aus, morgen weitere Informationen mitteilen zu können“, wurde erklärt.
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