Gegen Kanada gab es am Dienstag einen glatten 2:0-Erfolg. Tomas Machac besiegte zunächst Liam Draxl 6:2, 3:6, 6:2, im Anschluss setzte sich Jiri Lehecka gegen Felix Auger-Aliassime 7:6(4), 6:2 durch.