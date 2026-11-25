Auffällig ist die Entwicklung bei jungen Menschen. Fast zwei von fünf Frauen zwischen 16 und 24 Jahren (38 Prozent) geben inzwischen an, noch nie Sex gehabt zu haben. Bei den gleichaltrigen Männern sind es 28 Prozent. In früheren Befragungen lag der Anteil jeweils noch bei etwa einem Fünftel. Doch auch bei den 35- bis 44-Jährigen geht die Häufigkeit zurück: Wer bereits Sex hatte, kommt mittlerweile durchschnittlich auf zwei statt drei Kontakte pro Monat.