Briten haben immer weniger Sex – und das ist nicht der einzige bemerkenswerte Wandel im Schlafzimmer. Seit den 1990er-Jahren hat sich die Häufigkeit sexueller Kontakte beinahe halbiert. Gleichzeitig berichten immer mehr Menschen von gleichgeschlechtlichen Erfahrungen, während Pornografie vor allem bei jungen Männern weit verbreitet ist. Auch beim Kinderwunsch zeichnet sich eine deutliche Veränderung ab.
Eine am Dienstag im Fachjournal „The Lancet“ veröffentlichte Studie zeigt, wie stark sich das Sexualleben in Großbritannien verändert hat. Für die vierte nationale Untersuchung zu sexuellen Einstellungen und Lebensstilen (Natsal-4) wurden rund 6700 Menschen zwischen 16 und 59 Jahren in England, Schottland und Wales befragt. Die Erhebungen fanden zwischen September 2022 und Jänner 2024 statt. Vergleichbare Studien gab es bereits 1990, 2000 und 2010.
Nur noch halb so oft Sex
Besonders deutlich fällt der Rückgang bei der Häufigkeit sexueller Kontakte aus. Bei den 16- bis 44-Jährigen sank die durchschnittliche Zahl innerhalb von vier Wochen von viermal im Jahr 1990 auf zweimal im Zeitraum 2022 bis 2024. 2010 waren es noch drei Kontakte gewesen.
Zwar sind die meisten Erwachsenen weiterhin sexuell aktiv: 77 Prozent der 16- bis 59-Jährigen hatten im vergangenen Jahr Sex, 89 Prozent zumindest einmal in ihrem Leben. Im Durchschnitt kommen die Befragten auf fünf Sexualpartner im Laufe ihres Lebens.
Auffällig ist die Entwicklung bei jungen Menschen. Fast zwei von fünf Frauen zwischen 16 und 24 Jahren (38 Prozent) geben inzwischen an, noch nie Sex gehabt zu haben. Bei den gleichaltrigen Männern sind es 28 Prozent. In früheren Befragungen lag der Anteil jeweils noch bei etwa einem Fünftel. Doch auch bei den 35- bis 44-Jährigen geht die Häufigkeit zurück: Wer bereits Sex hatte, kommt mittlerweile durchschnittlich auf zwei statt drei Kontakte pro Monat.
Mehr Zeit im Internet, weniger Alkohol
Woran liegt das? Eine eindeutige Erklärung liefert die Untersuchung nicht. Wendy Macdowall von der London School of Hygiene & Tropical Medicine verweist auf mehrere mögliche Faktoren. Dazu zählen steigende Raten psychischer Erkrankungen, rückläufiger Alkoholkonsum, mehr Zeit im Internet und ein wachsender Anteil junger Menschen, die noch bei ihren Eltern wohnen.
Gleichzeitig könnte eine offenere Diskussion über sexuelle Selbstbestimmung dazu beitragen, dass junge Menschen bewusster entscheiden, ob und wann sie Sex haben möchten.
Dass sexuelle Bedürfnisse zunehmend auch online ausgelebt werden, legen die Zahlen zur Pornografienutzung nahe. 81 Prozent der Männer und 37 Prozent der Frauen zwischen 16 und 59 Jahren konsumierten innerhalb der vergangenen zwölf Monate Pornografie. Bei den 16- bis 24-Jährigen lag der Anteil sogar bei 86 Prozent der Männer und 50 Prozent der Frauen.
Gleichgeschlechtliche Erfahrungen nehmen zu
Während die Häufigkeit sexueller Kontakte insgesamt sinkt, zeigt sich bei gleichgeschlechtlichen Erfahrungen ein gegenläufiger Trend. Bei den 16- bis 44-Jährigen hat sich der Anteil der Frauen, die jemals Sex mit einer Frau hatten, innerhalb des vergangenen Jahrzehnts von sieben auf 14 Prozent verdoppelt. Bei Männern stieg er von vier auf zwölf Prozent und damit auf das Dreifache.
Die Studienautoren beobachten Zuwächse in allen Altersgruppen. Co-Autorin Soazig Clifton vom University College London mahnt allerdings zur Vorsicht bei der Interpretation: Lesbische, schwule und bisexuelle Menschen hätten sich an der aktuellen Befragung etwas häufiger beteiligt als bei früheren Erhebungen. Dadurch könnte das Ausmaß des Anstiegs überschätzt sein.
Weniger Kinderwunsch, mehr Abtreibungen
Auch beim Thema Familienplanung zeigen sich deutliche Verschiebungen. Unter kinderlosen Frauen zwischen 16 und 44 Jahren hat sich der Anteil jener, die definitiv keine Kinder wollen, binnen zehn Jahren von acht auf 17 Prozent mehr als verdoppelt. Besonders stark ist die Veränderung bei den 25- bis 34-Jährigen: Hier stieg der Anteil von vier auf 17 Prozent.
Zudem wissen immer mehr Frauen nicht, ob sie später Kinder haben möchten. Der Anteil stieg von 29 auf 36 Prozent.
Parallel dazu nahm die Zahl der Frauen zu, die im Laufe ihres Lebens einen Schwangerschaftsabbruch hatten. Bei den 16- bis 54-Jährigen erhöhte sich der Anteil innerhalb eines Jahrzehnts von 16 auf 21 Prozent. Dieser Anstieg war vor allem bei Frauen zwischen 35 und 54 Jahren zu beobachten sowie bei Frauen ohne Hochschulabschluss und in sozial besonders benachteiligten Gebieten.
Auch beim Verhütungsverhalten gibt es Veränderungen: Bei Frauen zwischen 16 und 24 Jahren sank die Verwendung hormoneller Verhütungsmittel innerhalb des vergangenen Jahrzehnts von 65 auf 50 Prozent. Dazu dürfte insbesondere die rückläufige Verwendung der Antibabypille beigetragen haben.
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