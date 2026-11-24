Brisante Enthüllungen nach dem Rücktritt und dem Comback des Wieder-CEO Jensen Huang: Bevor ihn Nvidia nach Druck von US-Präsident Donald Trump wieder als Chef zurücknahm, hatte er dem Vorstand noch mehr Affären gestanden als jene, die bislang publik geworden sind ...
Anfang des Monats war Huang wegen außerehelicher Affären als Nvidia-Chef zurückgetreten. Erst wurde das Verhältnis zu einer mutmaßlichen chinesischen Spionin bekannt, dann flogen noch Beziehungen zu zwei Mitarbeiterinnen des Tech-Unternehmens auf.
Doch das waren offenbar nicht die einzigen Seitensprünge: Wie das „Wall Street Journal“ berichtete, hatte Huang dem Nvidia-Vorstand am Sonntagnachmittag „weitere Affären“ gestanden, ehe er unter Jubel und Applaus seiner Angestellten an seinen Arbeitsplatz zurückkehrte.
Huang sei bei Vorstandssitzung „reumütig“ gewesen
Doch trotz dieser Offenbarung bei der Stizung nahm ihn der Chip-Gigant wieder zurück, wie die Zeitung unter Berufung auf Insider berichtete. Huang habe sich „reumütig“ gezeigt – der Vorstand habe mit ihm anschließend „die Bedeutung von Offenheit und Ehrlichkeit“ erörtert. Details zu den neu aufgedeckten Affären, einschließlich ihrer genauen Anzahl, wurden bislang nicht bekannt.
Nachdem die Affäre mit der mutmaßlichen chinesischen Spionin Alice Huang (nicht mit ihm verwandt) aufgeflogen war, hatte der Nvidia-CEO zunächst versucht, seinen Posten zu behalten. Als nur einen Tag später eine zweite Affäre mit der ebenfalls verheirateten Nvidia-Top-Managerin Kimberly Powell aufgedeckt wurde, trat er schließlich doch zurück.
Ehefrau schweigt bislang zu Affären
Die Nachrichtenagentur Reuters berichtete nach dem Abgang Huangs schließlich noch von einer dritten Affäre zu einer weiteren Nvidia-Mitarbeiterin, die allerdings nicht namentlich genannt wurde. Weder die Liebhaberinnen noch Huangs Ehefrau Lori äußerten sich bislang in der Öffentlichkeit zu den Skandalen.
Trump zu Huangs Ehe: „Sie haben das geklärt“
Etwas indiskreter verhielt sich dagegen der US-Präsident: In einem Telefoninterview mit der „New York Times“ behauptete Trump, Lori Huang hätte ihrem untreuen Ehemann verziehen. „Er hat eine sehr, sehr, sehr gute Ehefrau. Sie haben das geklärt“, plauderte das Staatsoberhaupt aus.
Trump hatte offenbar großes Eigeninteresse, dass Huang wieder an die Spitze des Konzerns zurückkehrt. Nach der überraschenden Kehrtwende Nvidias schnellte der Kurs des Unternehmens nach einem Absturz wieder in die Höhe – davon profitierte auch Trump. Er selbst besaß Ende September bis zu 370.000 Aktien von Nvidia.
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