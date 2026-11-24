Huang sei bei Vorstandssitzung „reumütig“ gewesen

Doch trotz dieser Offenbarung bei der Stizung nahm ihn der Chip-Gigant wieder zurück, wie die Zeitung unter Berufung auf Insider berichtete. Huang habe sich „reumütig“ gezeigt – der Vorstand habe mit ihm anschließend „die Bedeutung von Offenheit und Ehrlichkeit“ erörtert. Details zu den neu aufgedeckten Affären, einschließlich ihrer genauen Anzahl, wurden bislang nicht bekannt.