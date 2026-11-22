Der Wald entspannt uns auf besondere Weise. Doch warum arbeitet unser Gehirn zwischen Bäumen anders? Welche gesundheitlichen Effekte werden Terpenen, den Duftstoffen der Bäume, zugeschrieben? Und weshalb kann Waldbaden gerade in der kalten Jahreszeit guttun? Die Antworten darauf finden Sie hier.
Wenn die Natur jetzt im Spätherbst zur Ruhe kommt, hat sie einen besonderen Reiz: der Duft von feuchtem Laub und Moos sowie eine wohltuende Stille zwischen den Bäumen. „Im Freien werden unsere Sinne angesprochen, ohne dass wir ständig auf neue Informationen reagieren müssen. Diese Form der Aufmerksamkeit hilft dem Gehirn, sich vom Alltagsstress zu erholen“, erklärt Psychologin Mag. Dr. Karin Flenreiss-Frankl.
Tatsächlich ist die Waldluft mehr als nur frische Luft. Bäume und Pflanzen geben natürliche Stoffe an ihre Umgebung ab, sogenannte biogene flüchtige organische Verbindungen. Dazu zählen die Terpene, die etwa in heimischen Fichten, Kiefern, Tannen und Zirben vorkommen. Sie prägen den typischen Nadelwaldduft und dienen den Pflanzen als Schutz vor Schädlingen und Krankheitserregern.
Studien zeigen, dass Waldaufenthalte mit niedrigeren Cortisolwerten, einem sinkenden Blutdruck und gesteigerten psychischen Wohlbefinden verbunden sein können
Mag. Dr. Karin Flenreiss-Frankl, klinische Psychologin in Wien
Bild: Eva Manhart
Heilsame Wirkung und Stressbremse
Auch für uns Menschen sind diese Stoffe von Interesse: Ihre möglichen antioxidativen und entzündungshemmenden Eigenschaften werden wissenschaftlich erforscht. „Studien zeigen, dass Aufenthalte im Wald mit niedrigeren Cortisolwerten, also einer geringeren Stressbelastung, einem sinkenden Blutdruck und einem gesteigerten psychischen Wohlbefinden verbunden sein können“, betont die Gesundheitspsychologin.
… 2 Stunden Waldbaden den Parasympathikus, den Ruhe und Erholungsnerv aktivieren? Blutdruck und Herzfrequenz können sinken.
… immergrüne Bäume Superkräfte haben? Nadelbäume setzen auch im Winter gesunde Terpene (ätherische Pflanzenöle über Nadeln und Harze frei.
… Bäume miteinander kommunizieren können? Über ein unterirdisches Netzwerk aus Wurzeln und Pilzen tauschen sie Nährstoffe und Signale aus. Forschende sprechen dabei vom „Wood Wide Web“.
… unser Gehirn im Wald anders arbeitet? Naturgeräusche und grüne Umgebungen können das Gedankenkarussell bremsen und die geistige Erholung fördern.
Wellness auf Rezept – aus der Natur
Beim japanischen „Shinrin Yoku“, dem Waldbaden, geht es darum, die Natur bewusst mit allen Sinnen wahrzunehmen. Die wohltuende Wirkung wird auf das Zusammenspiel von Bewegung, frischer Luft, natürlichen Duftstoffen und den beruhigenden Reizen des Waldes zurückgeführt.
Deshalb gilt es als alltagstaugliche Methode zur Regeneration und eignet sich wegen der wechselnden Sinneseindrücke das ganze Jahr über. Und das Beste daran: Es lässt sich ohne großen Aufwand in den Alltag integrieren.
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