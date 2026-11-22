Wenn die Natur jetzt im Spätherbst zur Ruhe kommt, hat sie einen besonderen Reiz: der Duft von feuchtem Laub und Moos sowie eine wohltuende Stille zwischen den Bäumen. „Im Freien werden unsere Sinne angesprochen, ohne dass wir ständig auf neue Informationen reagieren müssen. Diese Form der Aufmerksamkeit hilft dem Gehirn, sich vom Alltagsstress zu erholen“, erklärt Psychologin Mag. Dr. Karin Flenreiss-Frankl.