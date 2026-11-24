„REIHE 2“ – die Serie über Persönlichkeiten im Sport, die mit Herz und Leidenschaft das Werkl am Laufen halten. Diesmal Sabine und Oliver Sturm vom Rennweger SV. Wie ein Vereins-Jubiläum zu ihrer Ehe führte, wie man es schaffte, die Stromrechnungen doch wieder zu bezahlen und wieso für den Klub bei der Schlafzimmertüre Endstation ist.