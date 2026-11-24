„REIHE 2“ – die Serie über Persönlichkeiten im Sport, die mit Herz und Leidenschaft das Werkl am Laufen halten. Diesmal Sabine und Oliver Sturm vom Rennweger SV. Wie ein Vereins-Jubiläum zu ihrer Ehe führte, wie man es schaffte, die Stromrechnungen doch wieder zu bezahlen und wieso für den Klub bei der Schlafzimmertüre Endstation ist.
„Einmal hat es ein Kantinen-Stammgast am Abend vor dem Heimspiel nicht mehr nach Hause geschafft. Der damalige Rote-Erde-Platz war schon hergerichtet, die Linien mit Kalk gezogen. Am nächsten Tag in der Früh ist er mit seinem Hund wieder aufgetaucht – beide hatten noch die Outlinie am Rücken“, erinnert sich Sabine Sturm.
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