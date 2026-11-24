Autobombe explodierte am Montag

Am Montag ist es in einem anderen Teil des Landes zu einem Anschlag mit einer Autobombe gekommen. Mindestens 25 Personen sind dabei verletzt worden. Die Attacke habe dem Büro des Gouverneurs der Provinz Meta gegolten, so Abelardo de la Espriella. Die Fassade des Sitzes der Regionalregierung wurde durch die Explosion schwer beschädigt. Zudem riss die Explosion auch einen riesigen Krater in die Straße. Tote wurden zunächst nicht gemeldet.