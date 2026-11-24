Aufregung in Kolumbien
Bewaffnete halten 25 Geiseln in Supermarkt fest
Bewaffnete Angreifer haben in einem Supermarkt in der kolumbianischen Küstenstadt Cartagena 25 Menschen als Geiseln genommen. Rund um das Gebäude bezogen Scharfschützen der Polizei Stellung. Weiter im Landesinneren waren am Montagabend bei einem Anschlag mit einer Autobombe zahlreiche Menschen verletzt worden.
Die Geiselnehmer wollten ursprünglich ein gepanzertes Auto vor einem Einkaufszentrum in Cartagena überfallen, wie Präsident Abelardo de la Espriella am Dienstag sagte. Nachdem die Polizei alarmiert wurde, verschanzten sie sich demnach mit 30 Geiseln in einem Supermarkt. Fünf von ihnen seien freigelassen worden, sagte de la Espriella.
Geiselnehmer forderten knapp zwei Millionen Dollar
Berichten zufolge fordern die Geiselnehmer umgerechnet fast zwei Millionen US-Dollar, zwei gepanzerte Autos und eine sichere Durchfahrt zu der 130 Kilometer weiter nordöstlich gelegenen Stadt Barranquilla.
Autobombe explodierte am Montag
Am Montag ist es in einem anderen Teil des Landes zu einem Anschlag mit einer Autobombe gekommen. Mindestens 25 Personen sind dabei verletzt worden. Die Attacke habe dem Büro des Gouverneurs der Provinz Meta gegolten, so Abelardo de la Espriella. Die Fassade des Sitzes der Regionalregierung wurde durch die Explosion schwer beschädigt. Zudem riss die Explosion auch einen riesigen Krater in die Straße. Tote wurden zunächst nicht gemeldet.
Attacke kurz vor Jahrestag von Friedensabkommen
Der Anschlag ereignete sich nur wenige Stunden vor dem zehnten Jahrestag eines historischen Friedensabkommens Kolumbiens mit der FARC-Guerilla. Diese kämpfte jahrzehntelang gegen die kolumbianische Regierung, bevor sie 2016 ein Friedensabkommen schloss und 2017 ihre Waffen niederlegte.
Ein Teil der FARC-Mitglieder verweigerte sich jedoch dem Abkommen. Sie kämpfen unter anderem in Teilen der Provinz Meta und angrenzenden Regionen in bewaffneten Splittergruppen weiter oder schlossen sich kriminellen Gruppen wie Drogenbanden an.
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