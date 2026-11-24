Alle vier Oppositionsparteien im steirischen Landtag werden der blau-schwarzen Landesregierung das Misstrauen aussprechen. Grund ist das sich abzeichnende Budgetdesaster. FPÖ-Landeshauptmann Mario Kunasek hält dagegen, sagt aber auch: „Die Lage ist mehr als ernst.“
Der neue „Steirerkrimi“ feierte Dienstagabend Premiere im Fernsehen. Kurz nach 20.15 Uhr stieg auch im steirischen Landtag die Spannung. Die Budgetsituation des Landes kam im Zuge einer dringlichen Anfrage auf die Tagesordnung – und die SPÖ griff zur schärfsten Waffe der Opposition: ein Misstrauensantrag gegen die gesamte blau-schwarze Landesregierung!
„Für mich hat sie das Vertrauen verspielt“, meinte der rote Parteichef Max Lercher mit Blick auf den jüngst beschlossenen Finanzrahmen, laut dem die Landesschulden bis 2030 auf beinahe zwölf Milliarden Euro explodieren könnten. „Diese Landesregierung macht in einer Periode so viele Schulden wie alle Regierungen der vergangenen 80 Jahre zusammen. So fahren wir gegen die Wand.“
Kunasek stellt sich hinter Ehrenhöfer
Verwundert über den Misstrauensantrag zeigte sich FPÖ-Landeshauptmann Mario Kunasek, der von der Opposition immer öfter in die „Gesamtverantwortung“ genommen wird: „Das hat es in den vergangenen 30 Jahren nicht gegeben. Was ist die nächste Stufe der parlamentarischen Eskalation?“
Kunasek gab dann offen zu: „Ja, die Lage der Landesfinanzen ist mehr als ernst.“ Man habe aber seit Amtsantritt 2024 gegengesteuert und werde das weiterhin tun. Die Mittelfristplanung sei noch kein Budget – dieses falle in der Regel viel besser aus. Der SPÖ wirft er vor, selbst keine Sparmaßnahmen mitzutragen und stattdessen teure Forderungen aufzustellen. ÖVP-Finanzlandesrat Willibald Ehrenhöfer will Kunaek weiter unterstützen. Dass dieser in allen Ressorts stets mehr Reformbemühungen einfordert, sei „seine ureigenste Aufgabe“.
Ganze Opposition stimmt Misstrauensantrag zu
Bereits vor der Sitzung hatten die drei anderen Oppositionsparteien – die Grünen, die KPÖ und die NEOS – angekündigt, den Misstrauensantrag der SPÖ mitzutragen. Die grüne Klubobfrau Sandra Krautwaschl warf Kunasek vor, nicht fähig zu sein, ernsthafte Lösungsvorschläge voranzutreiben: „Das führt in eine Abwärtsspirale, die den nächsten Generationen jeglichen Spielraum nehmen wird.“
„Landesregierung muss endlich begreifen, dass ...“
NEOS-Klubobmann Niko Swatek kritisierte einmal mehr den fehlenden Reformwillen der Landesregierung. Und er vermisst die Handschlagqualität bei Kunasek, der den österreichischen Stabilitätspakt unterschrieben hat, ihn aber nun nicht einhält. Und Alexander Melinz von der KPÖ meinte: „Es hat sich also gezeigt, dass das scheibchenweise Zusammenkürzen aller wichtigen Bereiche keine nachhaltige Wirkung gezeigt hat. Daher muss die Landesregierung endlich begreifen, dass das Budget nicht ohne weitere Einnahmen saniert werden kann.“
FPÖ und ÖVP sollten, trotz zwei wegen Krankheit fehlender Abgeordneten, den Antrag problemlos überstehen. Die ÖVP-Abgeordnete Martina Kaufmann versprach am Rednerpult, dass die Landesregierung über die Weihnachtszeit über Strukturreformen nachdenken wird. Denn klar sei: „Passiert nichts, werden die Zahlen (aus dem mittelfristigen Finanzrahmen, Anm.) auch eintreffen.“
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