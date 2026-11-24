Kunasek gab dann offen zu: „Ja, die Lage der Landesfinanzen ist mehr als ernst.“ Man habe aber seit Amtsantritt 2024 gegengesteuert und werde das weiterhin tun. Die Mittelfristplanung sei noch kein Budget – dieses falle in der Regel viel besser aus. Der SPÖ wirft er vor, selbst keine Sparmaßnahmen mitzutragen und stattdessen teure Forderungen aufzustellen. ÖVP-Finanzlandesrat Willibald Ehrenhöfer will Kunaek weiter unterstützen. Dass dieser in allen Ressorts stets mehr Reformbemühungen einfordert, sei „seine ureigenste Aufgabe“.