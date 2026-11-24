Fünfter Spieltag in der Champions League: Arsenal kracht auf Dortmund. Wir berichten ab 21 Uhr live – siehe Ticker unten.
Hier der Liveticker:
Es gibt nicht viele Spiele, in denen Borussia Dortmund als Außenseiter antritt. Das Champions-League-Duell beim FC Arsenal am Dienstag in London ist für den ungeschlagenen Spitzenreiter der deutschen Fußball-Bundesliga mit den ÖFB-Teamspielern Marcel Sabitzer und Carney Chukwuemeka so eine. Arsenal ist in der Königsklasse noch ohne Niederlage und liegt nur hinter Paris St. Germain und Real Madrid.
Dortmund liegt mit neun Punkten aus vier Spielen auch international auf Kurs. Ein Sieg wäre der nächste große Schritt Richtung K.o.-Runde und würde den direkten Einzug ins Achtelfinale ohne Umweg über die Play-offs realistischer machen. „Wir wollen da vielleicht auch die Fußballwelt ein bisschen überraschen und ganz wichtige Punkte ziehen“, sagte Sportdirektor Ole Book. „Vielleicht mit ein bisschen Lockerheit, ein bisschen mehr Mut bewaffnet, sehe ich auch Chancen für uns in London.“
Chukwuemeka wieder fit
Torhüter Gregor Kobel sieht es ähnlich. Auf die Frage, worauf es gegen Arsenal ankommen werde, antwortete der Dortmunder Führungsspieler mit „Mut und Spaß“. Auch der 28-Jährige hob die ungewohnte Rolle, „eher Underdog“ und nicht Favorit zu sein, hervor. „Solche Spiele gilt es einfach zu genießen, Selbstvertrauen zu haben, Spaß zu haben, Fußball zu spielen und gewinnen zu wollen“, sagte er. Trainer Niko Kovac hat beide ÖFB-Teamspieler zur Verfügung, nachdem der zuletzt angeschlagene Chukwuemeka Montagmittag das Abschlusstraining mitgemacht hat. Bei Arsenal fällt Torhüter David Raya mit einer Schulterverletzung aus.
Mit Arsenal, das bisher nur gegen Bayern München (2:2) Punkte abgab, Aston Villa, Manchester City und Liverpool liegen aktuell vier englische Clubs in der CL-Tabelle unter den besten acht und damit auf direktem Kurs Richtung Achtelfinale.
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