Chukwuemeka wieder fit

Torhüter Gregor Kobel sieht es ähnlich. Auf die Frage, worauf es gegen Arsenal ankommen werde, antwortete der Dortmunder Führungsspieler mit „Mut und Spaß“. Auch der 28-Jährige hob die ungewohnte Rolle, „eher Underdog“ und nicht Favorit zu sein, hervor. „Solche Spiele gilt es einfach zu genießen, Selbstvertrauen zu haben, Spaß zu haben, Fußball zu spielen und gewinnen zu wollen“, sagte er. Trainer Niko Kovac hat beide ÖFB-Teamspieler zur Verfügung, nachdem der zuletzt angeschlagene Chukwuemeka Montagmittag das Abschlusstraining mitgemacht hat. Bei Arsenal fällt Torhüter David Raya mit einer Schulterverletzung aus.