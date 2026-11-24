Ist das bitter! Der LASK zeigte am Dienstag in der Champions League bei Bodö/Glimt eine defensiv ganz starke Leistung, kassierte dann aber in der Nachspielzeit das bittere 0:1 ...
Die Linzer ließen bei den so heimstarken Norwegern nur ganz wenig zu, erst in der Schlussphase konnte Bodö so etwas wie ein Powerplay aufziehen.
Ball schon hinter der Linie
Und als es schon so aussah, als würde das Team von Trainer Didi Kühbauer einen nicht unverdienten Punkt mit nach Hause nehmen, schlugen die abgebrühten Norweger zu: Nach einer Flanke von rechts köpfte Helmersen am langen Pfosten aus spitzem Winkel aufs Tor, Bogarde fälschte das Leder noch leicht ab, Mbuyamas Klärungsaktion kam zu spät – der Ball war schon mit vollem Umfang hinter der Linie (92.). Der Treffer wurde schließlich als Eigentor von Bogarde gewertet.
Wenig später war dann Schluss – und die Linzer mussten mit hängenden Köpfen in die Kabine.
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