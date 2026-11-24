Ball schon hinter der Linie

Und als es schon so aussah, als würde das Team von Trainer Didi Kühbauer einen nicht unverdienten Punkt mit nach Hause nehmen, schlugen die abgebrühten Norweger zu: Nach einer Flanke von rechts köpfte Helmersen am langen Pfosten aus spitzem Winkel aufs Tor, Bogarde fälschte das Leder noch leicht ab, Mbuyamas Klärungsaktion kam zu spät – der Ball war schon mit vollem Umfang hinter der Linie (92.). Der Treffer wurde schließlich als Eigentor von Bogarde gewertet.