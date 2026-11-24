Auf einer Baustelle in Hallstatt war es am Dienstagvormittag zu einem schweren Arbeitsunfall gekommen. Ein 32-Jähriger aus Salzburg wurde von einer umstürzenden Mauer teilweise verschüttet. Die Rettung des schwerverletzten Mannes gestaltete sich schwierig, auch ein Kran kam dabei zum Einsatz.
Bei Sanierungsarbeiten in Hallstatt war es am Dienstag zu einem schweren Arbeitsunfall gekommen. Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte ein Teil einer Bestandsmauer plötzlich ein. Dabei wurden die Beine eines 32-jährigen Salzburgers verschüttet.
Die anwesenden Kollegen setzen die Rettungskette in Gang und alarmierten die Einsatzkräfte. Aufgrund der schwierigen örtlichen Gegebenheiten gestaltete sich die Rettung zunächst aber besonders herausfordernd.
Korbtrage und Seiltechnik
Nach der Erstversorgung musste der Verletzte mittels Korbtrage und entsprechender Seiltechnik aus der Gefahrenzone geborgen und vom Kran zur nächstgelegenen Straße gehoben werden. Anschließend wurde der Schwerverletzte ins UKH Salzburg geflogen. Der genaue Unfallhergang ist nun Gegenstand der Ermittlungen.
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