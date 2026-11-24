Zum Beginn der Aktion „16 Tage gegen Gewalt an Frauen“ schmiedete sie deshalb eine außergewöhnliche Allianz: Gemeinsam mit vier Glaubensrichtungen setzt das Frauenministerium ein Zeichen und startet eine Kampagne. Unter dem Motto „Gemeinsam für ein Leben ohne Gewalt“ hängen ab heute in den religiösen Einrichtungen Plakate (siehe Foto links). Mit an Bord sind etwa die katholische, die evangelischen und weiteren christlichen Kirchen, die Islamische Glaubensgemeinschaft und die Israelitische Religionsgesellschaft.