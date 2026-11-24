Nach den vier Freisprüchen im Wiener Wellenbecken-Fall will die Regierung am Mittwoch ein Frauenschutzpaket auf den Weg bringen. Einer der strittigeren Punkte ist das Konsensprinzip im Sexualstrafrecht. Aber auch über eine höhere Strafandrohungen für Sexualdelikte wurde gesprochen. Gleichzeitig formiert sich für den Frauenschutz eine außergewöhnliche Allianz.
Die Empörung ist nach wie vor groß. Im Vorjahr hatte eine Gruppe von Männern im Wiener Laaerbergbad Mädchen sexuell belästigt. Weil nicht mehr genau festgestellt werden konnte, wer dabei was getan hatte, wurden die vier Bulgaren in der vergangenen Woche freigesprochen.
Kanzler Christian Stocker nahm den Fall, wie berichtet, zum Anlass, eine Verschärfung im Sexualstrafrecht zu fordern. Das wird gerade geprüft, im Ministerrat wollen ÖVP, SPÖ und NEOS am Mittwoch vorab ein erstes, kleineres Frauenschutzpaket auf den Weg bringen, am Dienstagabend verhandelte die Koalition noch über Details. Und zwar darüber:
„Nur Ja heißt Ja“: Lange diskutiert wurde über das Einführen des Konsensprinzips. Geht es nach der SPÖ, soll im Strafrecht aus dem Passus „gegen deren Willen“ der Satz „ohne deren Einverständnis“ werden, sodass „sich das Recht auf die Seite der Opfer stellt“, so Justizministerin Anna Sporrer. Ob man sich in diesem Punkt einigt, entscheide sich laut Verhandlern „erst im letzten Moment“.
Höhere Strafen: Von der Arbeitsgruppe im Justizministerium, die sich auch mit dem „Ja heißt Ja“-Prinzip beschäftigt hatte, soll nun auch eine Erhöhung der Strafandrohung auf Sexualdelikte prüfen.
„Deepfake“-Verbot: Das Generieren oder Manipulieren von intimen Bildern oder Videos mithilfe von KI soll künftig unter Strafe stehen.
„Aktion scharf“ gegen Verstümmelung: Schärfer will man auch gegen weibliche Genitalverstümmelung vorgehen. Etwa 11.000 Mädchen und Frauen in Österreich sind davon betroffen.
Und die Fußfessel für Gefährder? Sie wird nicht im Zuge des heutigen Pakets beschlossen. Zwar sind sich die drei Koalitionspartner in der Sache einig, doch es hakt noch an der praktischen Umsetzung. Denn eine Fußfessel darf nicht die Polizei, sondern nur Gerichte und Staatsanwaltschaften anordnen – und das dauert Wochen. Zu lange für den Ernstfall.
Gewaltschutz ist keine Glaubensfrage. Vier Religionen starten gemeinsam mit Ministerium eine neue Plakat-Kampagne.
Glaubensgemeinschaften sind für viele Menschen wichtige Orte der Begegnung. Genau dort will Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner (SPÖ) so viele wie möglich mit einer klaren Botschaft erreichen: „Gewalt gegen Frauen ist keine Privatsache. Es ist unsere gemeinsame Verantwortung, hinzuschauen, Haltung zu zeigen und Frauen vor Gewalt zu schützen“, so die Ministerin.
Zum Beginn der Aktion „16 Tage gegen Gewalt an Frauen“ schmiedete sie deshalb eine außergewöhnliche Allianz: Gemeinsam mit vier Glaubensrichtungen setzt das Frauenministerium ein Zeichen und startet eine Kampagne. Unter dem Motto „Gemeinsam für ein Leben ohne Gewalt“ hängen ab heute in den religiösen Einrichtungen Plakate (siehe Foto links). Mit an Bord sind etwa die katholische, die evangelischen und weiteren christlichen Kirchen, die Islamische Glaubensgemeinschaft und die Israelitische Religionsgesellschaft.
„Wer schweigt, lässt Betroffene allein“, sagt Ümit Vural, Präsident der Islamischen Glaubensgemeinschaft. Auch Cornelia Richter, Bischöfin der Evangelischen Kirche A.B., unterstützt die Initiative. Frauen und Mädchen dürften laut ihr nicht „wieder zunehmend Opfer von Hass und Gewalt werden“. Und auch für die katholische Kirche ist das „kein Randthema, sondern ein massives gesellschaftliches Problem“, betont Gabriele Eder-Cakl vom Pastoralinstitut der Bischofskonferenz.
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