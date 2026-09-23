iPhone 18 Pro Max: Für wen sich das Upgrade lohnt

Der US-Computerkonzern Apple hat mit dem Verkauf seiner neuen iPhone-18-Generation in Österreich begonnen: Den Auftakt machen iPhone 18 Pro und Pro Max, das iPhone Duo folgt Ende Oktober. Optisch unterscheiden sich die neuen Pro-iPhones kaum von den Vorjahresmodellen, beim Preis hingegen schon: Wurden für das iPhone 17 Pro Max noch 1450 Euro fällig, sind es beim Nachfolger in der Basisversion 1600 Euro. Was man für diese Summe bekommt? Krone+ hat das iPhone 18 Pro Max getestet.
Günstig waren iPhones nie, durch die gestiegenen Komponentenpreise aufgrund des Hungers der KI-Branche nach Speicherchips stößt die iPhone-18-Generation aber in ganz neue Sphären vor – doch auch frühere iPhone-Modelle wurden signifikant teurer. Beim iPhone 18 Pro Max kostet bereits die Basisversion mit 256 Gigabyte Speicherplatz 1600 Euro. Für das am besten ausgestattete Modell mit zwei Terabyte Speicher muss man 3100 Euro auslegen. Wer ein nicht allzu altes iPhone hat, wird sich ob dieser Summen die Frage stellen, ob sich ein Upgrade lohnt. Unser Test liefert Antworten.
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