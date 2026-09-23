iPhone 18 Pro Max: Für wen sich das Upgrade lohnt

Günstig waren iPhones nie, durch die gestiegenen Komponentenpreise aufgrund des Hungers der KI-Branche nach Speicherchips stößt die iPhone-18-Generation aber in ganz neue Sphären vor – doch auch frühere iPhone-Modelle wurden signifikant teurer. Beim iPhone 18 Pro Max kostet bereits die Basisversion mit 256 Gigabyte Speicherplatz 1600 Euro. Für das am besten ausgestattete Modell mit zwei Terabyte Speicher muss man 3100 Euro auslegen. Wer ein nicht allzu altes iPhone hat, wird sich ob dieser Summen die Frage stellen, ob sich ein Upgrade lohnt. Unser Test liefert Antworten.