Patientin: „Keiner hat sich um mich gekümmert“

Karin Schneider aus Hof bei Salzburg erinnert sich mit Schrecken an den 7. September. Fünf Tage zuvor war die 77-Jährige im Krankenhaus Oberndorf an der Hüfte operiert worden. „Seit der Operation geht es mir gut“, so die rüstige Dame. Was auf der Reha folgte, sei jedoch schrecklich für sie gewesen.