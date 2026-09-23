Patientin: „Keiner hat sich um mich gekümmert“

Anfang September wurde die Salzburgerin Karin Schneider an der Hüfte operiert. Die anschließende Reha in St. Veit musste die 77-Jährige jedoch noch am selben Tag noch abbrechen. Sie schildert schwere Vorwürfe gegen die Landesklinik – diese weisen die Anschuldigungen zurück.
Karin Schneider aus Hof bei Salzburg erinnert sich mit Schrecken an den 7. September. Fünf Tage zuvor war die 77-Jährige im Krankenhaus Oberndorf an der Hüfte operiert worden. „Seit der Operation geht es mir gut“, so die rüstige Dame. Was auf der Reha folgte, sei jedoch schrecklich für sie gewesen.
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