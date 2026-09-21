Mit 27 gestorben: Cindy Crawford trauert um Sohn

Schock für Supermodel Cindy Crawford (60)! Ihr Sohn Presley Gerber ist im Alter von 27 Jahren in einer Entzugsklinik verstorben. Die näheren Todesumstände sind noch unklar. Es gibt noch kein Obduktionsergebnis.
Ein Sprecher der Familie erklärte gegenüber dem Promi-Portal „TMZ“: „Die Familie bittet in dieser schwierigen und schmerzhaften Zeit um Privatsphäre.“
Presley war der gemeinsame Sohn von Crawford und Ehemann Rande Kerber (64) und arbeitete, wie auch seine Schwester Kaia Gerber (25), selbst als Model.
„Ich habe mit psychischen Problemen zu kämpfen gehabt“
Bereits seit Längerem waren psychische Probleme und sein Kampf gegen Suchterkrankungen öffentlich bekannt. Presley hatte in einem Podcast einmal selbst erklärt: „Ich habe mit psychischen Problemen, Depressionen und anderen Dingen zu kämpfen gehabt.“
Auch auf Instagram veröffentlichte der 27-Jährige regelmäßig Videos unter dem Titel „Mental Health Mondays“. In den Clips erzählte er über seine Erfahrungen mit Therapie und Suchtbewältigung, sprach aber auch über seine gesunden Lebensgewohnheiten.
Drei Jahre Haft auf Bewährung
Im Jänner 2019 wurde Presley beim Fahren unter Alkoholeinfluss erwischt und zu drei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt. Zudem musste er ein Entzugsprogramm und zwei Tage gemeinnützige Arbeit absolvieren.
Cindy Crawford zählt zu den prägendsten Supermodels der 1990er-Jahre. Gemeinsam mit Naomi Campbell, Linda Evangelista und anderen machte sie das Modeln zu einem Teil der Popkultur. Weltberühmt ist auch Presleys Schwester Kaia Gerber geworden: Sie ist erfolgreich als Model und arbeitet zudem als Schauspielerin.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.