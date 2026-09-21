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Tod in Entzugsklinik

Mit 27 gestorben: Cindy Crawford trauert um Sohn

Society International
21.09.2026 07:01
Porträt von krone.at
Von krone.at

Schock für Supermodel Cindy Crawford (60)! Ihr Sohn Presley Gerber ist im Alter von 27 Jahren in einer Entzugsklinik verstorben. Die näheren Todesumstände sind noch unklar. Es gibt noch kein Obduktionsergebnis.

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Ein Sprecher der Familie erklärte gegenüber dem Promi-Portal „TMZ“: „Die Familie bittet in dieser schwierigen und schmerzhaften Zeit um Privatsphäre.“

Presley war der gemeinsame Sohn von Crawford und Ehemann Rande Kerber (64) und arbeitete, wie auch seine Schwester Kaia Gerber (25), selbst als Model.

Archivbild aus dem Jahr 2024: Cindy Crawford mit Ehemann Rande Gerber und Sohn Presley Gerber ...
Archivbild aus dem Jahr 2024: Cindy Crawford mit Ehemann Rande Gerber und Sohn Presley Gerber bei der Premiere der Serie „Palm Royale“ in Beverly Hills(Bild: APA/Getty Images/AFP/Phillip Faraone)
Presley Gerber litt schon länger an psychischen Problemen.
Presley Gerber litt schon länger an psychischen Problemen.(Bild: AP/Jordan Strauss)

„Ich habe mit psychischen Problemen zu kämpfen gehabt“
Bereits seit Längerem waren psychische Probleme und sein Kampf gegen Suchterkrankungen öffentlich bekannt. Presley hatte in einem Podcast einmal selbst erklärt: „Ich habe mit psychischen Problemen, Depressionen und anderen Dingen zu kämpfen gehabt.“

Cindy Crawford muss um ihren Sohn Presley Gerber trauern: Der 27-Jährige starb in einer ...
Cindy Crawford muss um ihren Sohn Presley Gerber trauern: Der 27-Jährige starb in einer Entzugsklinik.(Bild: APA/AFP/GETTY IMAGES/Frazer Harrison)

Auch auf Instagram veröffentlichte der 27-Jährige regelmäßig Videos unter dem Titel „Mental Health Mondays“. In den Clips erzählte er über seine Erfahrungen mit Therapie und Suchtbewältigung, sprach aber auch über seine gesunden Lebensgewohnheiten.

Cindy Crawford mit ihrer Familie: Ehemann Rande Gerber sowie Tochter Kaia und Sohn Presley
Cindy Crawford mit ihrer Familie: Ehemann Rande Gerber sowie Tochter Kaia und Sohn Presley(Bild: AP/Joel C Ryan)

Drei Jahre Haft auf Bewährung
Im Jänner 2019 wurde Presley beim Fahren unter Alkoholeinfluss erwischt und zu drei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt. Zudem musste er ein Entzugsprogramm und zwei Tage gemeinnützige Arbeit absolvieren.

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Cindy Crawford zählt zu den prägendsten Supermodels der 1990er-Jahre. Gemeinsam mit Naomi Campbell, Linda Evangelista und anderen machte sie das Modeln zu einem Teil der Popkultur. Weltberühmt ist auch Presleys Schwester Kaia Gerber geworden: Sie ist erfolgreich als Model und arbeitet zudem als Schauspielerin.

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