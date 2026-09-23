Duell von ÖFB-Gegnern sorgt weiter für Aufregung!

Seine Heimspiele kann Israel aufgrund der politischen Situation nicht im eigenen Land austragen. Die Iren erklärten aber auch ihr eigenes Land für das Team um Offensivspieler Oscar Gloukh zur Tabuzone – im Gegensatz auch zum Kosovo, wo am 14. November in Pristina gespielt wird. Das Abwandern ins wie Ungarn eher israelfreundliche Serbien hat die Proteste in Irland aber nicht gestoppt. Auch um Pro-Palästina-Kundgebungen und Unruhen auf den Rängen wie im Mai bei einem Testspiel der Iren gegen Katar zu verhindern, wurden für die Partien in Irland keine Karten aufgelegt.