Lepro STV1 AI: „Ambilight“ zum Nachrüsten im Test

Fernseher werden sich immer ähnlicher: Die Bildschirme kommen meist von einem der großen Displayproduzenten wie Samsung oder LG, das Smart-TV-Innenleben bietet ähnliche Funktionen, nur die Bedienung variiert. Doch es gibt Features, die nicht jeder hat – das „Ambilight“ von Philips etwa. Die mit dem Bildschirminhalt synchronisierte LED-Hintergrundbeleuchtung hat kein anderer Hersteller – es sei denn, man rüstet sie nach.
Philips hat sein Ambilight 2004 patentieren lassen – und bei einer Patentdauer von in der Regel 20 Jahren müsste es eigentlich abgelaufen sein. Ist es aber nicht: Philips patentiert laufend Weiterentwicklungen und stützt sich auf ein komplexes Geflecht unterschiedlicher Einzepatente, um die Funktion exklusiv anbieten zu können. Für die Niederländer zahlt sich das aus: Die Funktion ist ein Kundenbindungsinstrument und wer schon einmal einen Ambilight-Fernseher hatte, greift oft wieder zu einem. Für die Nutzer anderer TV-Marken gibt es mittlerweile aber immerhin Nachrüst-Kits von Drittherstellern. Wir haben eines für Sie getestet: das STV1 AI von Lepro.
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