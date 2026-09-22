Lepro STV1 AI: „Ambilight“ zum Nachrüsten im Test

Philips hat sein Ambilight 2004 patentieren lassen – und bei einer Patentdauer von in der Regel 20 Jahren müsste es eigentlich abgelaufen sein. Ist es aber nicht: Philips patentiert laufend Weiterentwicklungen und stützt sich auf ein komplexes Geflecht unterschiedlicher Einzepatente, um die Funktion exklusiv anbieten zu können. Für die Niederländer zahlt sich das aus: Die Funktion ist ein Kundenbindungsinstrument und wer schon einmal einen Ambilight-Fernseher hatte, greift oft wieder zu einem. Für die Nutzer anderer TV-Marken gibt es mittlerweile aber immerhin Nachrüst-Kits von Drittherstellern. Wir haben eines für Sie getestet: das STV1 AI von Lepro.