Wirbel um Rettungstransporte in „falsche“ Klinik

„Warum wird man in ein Spital gefahren, wo man dann weitertransportiert werden muss?“, keimt nun neue Kritik im Waldviertel auf. Auch stundenlange Wartezeiten bei Johanniter-Transporten zwischen Kliniken werden wieder gemeldet. Gerüchte um einen Härtefall erwiesen sich aber als falsch. Rettungswesen wird Landtagsthema!
Vermehrt Wirbel über stundenlange Wartezeiten auf Spitalstransporte von Gmünd in andere Kliniken sowie dass die Notruf-NÖ-Software die Rettung und Patienten oft komplett falsch in die Klinik Gmünd leitet, gibt es jetzt im Waldviertel. Das vielfach gestreute Gerücht, wonach eine Frau in kritischem Zustand vier Stunden lang auf den Johanniter-Transport in der Klinik Gmünd warten musste, erwies sich nach intensiven „Krone“-Recherchen als falsch.
Kliniken legen Patientenbereitschaft selbst fest
Warum immer wieder Patienten von der Rettung nach Gmünd gefahren werden, ohne dass ein Facharzt verfügbar ist? Notruf NÖ betont, dass die Kliniken da den Akutversorgungsnachweis selbst festlegen: „Laut Landesklinikum Gmünd können Patienten, etwa mit Bauchschmerzen und stabilem Zustand, dort rund um die Uhr versorgt werden“, so die Einsatzzentrale.
Weitertransport, wenn man etwas Ernstes hat
Die Landesgesundheitsagentur (LGA) erklärt als Spitalsbetreiber, dass Gmünd an Wochenenden für „stabile erwachsene Patienten ohne akute Behandlungsdringlichkeit disponierbar“ sei. Die Notfallambulanz stelle Erstversorgung und diagnostische Abklärung sicher. Sprich: Man wird dort untersucht. Sollte man dann aufgrund der Untersuchungsergebnisse ein medizinischer Notfall sein und akut einen Chirurgen benötigen, werde man dann nach Zwettl gebracht.
Rettungswesen wird Schlagabtausch im Landtag
Das Rettungswesen ist am Donnerstag auch Thema im Landtag. Erwartet wird ein harter Schlagabtausch. Die SPÖ fordert, keine Notarztstützpunkte zu schließen, die ÖVP sieht das als Panikmache.
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