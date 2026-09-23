Wirbel um Rettungstransporte in „falsche“ Klinik

Weitertransport, wenn man etwas Ernstes hat

Die Landesgesundheitsagentur (LGA) erklärt als Spitalsbetreiber, dass Gmünd an Wochenenden für „stabile erwachsene Patienten ohne akute Behandlungsdringlichkeit disponierbar“ sei. Die Notfallambulanz stelle Erstversorgung und diagnostische Abklärung sicher. Sprich: Man wird dort untersucht. Sollte man dann aufgrund der Untersuchungsergebnisse ein medizinischer Notfall sein und akut einen Chirurgen benötigen, werde man dann nach Zwettl gebracht.